ثبت للاعداء ان الضغوط على الشعب الايراني لاجدوى منها

واضاف، ان هذه المراسم التي تماثل في طبيعتها المناورة اكثر من الاستعراض العسكري تدلل على التكاتف بين صفوف قواتنا المسلحة واقتدارها.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري ان الاعداء ثبت لهم ان لا جدوى من ممارسة الضغوط على الشعب الايراني الذي يقف في مواجهة الظلم والغطرسة مزودا بثقافة عاشوراء.

وقال جعفري، في تصريح ادلى به على هامش مراسم الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية في بندرعباس/ جنوب/، ان الرسالة الاهم لاستعراض قواتنا المسلحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز تتمثل بقوتها واقتدارها اولا وتوجيه رسالة السلام والصداقة لبلدان الجوار والصديقة في جنوب الخليج الفارسي وكذلك رسالة الكرامة والقوة واعداء أمن المنطقة ثانيا.

واضاف، ان هذه المراسم التي تماثل في طبيعتها المناورة اكثر من الاستعراض العسكري تدلل على التكاتف بين صفوف قواتنا المسلحة واقتدارها.

وشدد انه قد ثبت للاعداء بان ممارسة الضغوط على الشعب الايراني لاجدوى منها وان هذا الشعب يتصدى للغطرسة بالتأسي من ثقافة عاشوراء الامام الحسين عليه السلام ويعتبرها مسؤولية شرعية ودينية ملقاة على عاتقه.

ونوه الى ان "تزامن ذكرى عاشوراء الامام الحسين عليه السلام واسبوع الدفاع المقدس (ذكرى حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق على ايران في عقد الثمانينات) يحمل رسالة مهمة للاعداء تتمثل بان شعبنا يقف في مواجهة الانظمة السلطوية بكل وجوده".