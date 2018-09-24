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الدکتور رضائي: الارهابيون وداعميهم سيندمون أشد الندم

ودعا رضائي وزارة الخارجية الايرانية الى مطالبة الدول التي يتواجد فيها الارهابيون بتسليمهم، وابلاغ هذه الدول بانها تتحمل مسؤولية عواقب التاخير في تسليم الارهابيين.
رمز الخبر: ۳۹۲۰۵
تأريخ النشر: 23 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام "محسن رضائي" ان الارهابيين وداعميهم سيندمون أشد الندم على جريمتهم النكراء في مدينة اهواز.

وقال امين مجمع تشخيص مصلحة النظام على صحفته في موقع اينستغرام حول الهجوم الارهابي في مدينة اهواز: في ذكرى عدوان صدام على ايران، احتفل الارهابيون بقتلهم الناس، سنحول احتفالهم الى عزاء اشد ندما من معاقبة صدام وداعش.

ودعا رضائي وزارة الخارجية الايرانية الى مطالبة الدول التي يتواجد فيها الارهابيون بتسليمهم، وابلاغ هذه الدول بانها تتحمل مسؤولية عواقب التاخير في تسليم الارهابيين.

كما كتب رضائي تغريدة اخرى ردا على تصريح مستشار ولي عهد ابو ظبي في دعمه السافر للارهابيين، قائلا: ان مستشار ولي عهد ابو ظبي الاحمق والعميل بانتهاكه الصارخ للقوانين الدولية قد أكد تورط الاجانب في الحادث الارهابي في اهواز، سيندم أشد الندم على هذا التصريح.

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