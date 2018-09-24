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الرئيس الأسد يدين بشدة الهجوم الإرهابي في أهواز

لقد وقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الإرهاب في سورية كما أدانت الإرهاب على الساحة الدولية وكانت دائما صادقة في موقفها المبدئي والحازم ضد الإرهاب التكفيري والإجرامي.
رمز الخبر: ۳۹۲۰۳
تأريخ النشر: 23 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: وجه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت برقية للرئيس الإيراني حسن روحاني أعرب فيها عن تعازيه الحارة بضحايا العمل الإرهابي المجرم الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب إيران معبرا عن إدانته الشديدة لهذا العمل المجرم والجبان.

وجاء في نص البرقية: ببالغ الأسى تلقينا خبر الهجوم الإرهابي على العرض العسكري في مدينة أهواز جنوب غرب إيران وإنني إذ أعبر لكم وللشعب الإيراني الصديق باسمي شخصيا وباسم شعب الجمهورية العربية السورية عن أحر التعازي بوقوع ضحايا أبرياء فإننا أيضا ندين وبأشد العبارات هذا العمل الإرهابي المجرم والجبان.

وأضافت البرقية: لقد وقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الإرهاب في سورية كما أدانت الإرهاب على الساحة الدولية وكانت دائما صادقة في موقفها المبدئي والحازم ضد الإرهاب التكفيري والإجرامي.

وتابعت البرقية: أؤكد لكم وللشعب الإيراني الصديق مجددا أننا نقف معكم بكل ما نملك من قوة في وجه هذه الأعمال الارهابية كما نأمل أن يفهم داعمو الارهاب وممولوه ومشجعوه أن هذا الخطر يهدد الأسرة الانسانية جمعاء في كل مكان ونهيب بهم أن يراجعوا مواقفهم في دعم هذا الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم.

المصدر: سانا

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