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روحاني: رد ايران على أدنى تهديد سيكون مدمرا

كما أصدر روحاني الاوامر اللازمة الى وزارة الامن لتعبئة امكانات جميع الاجهزة الامنية لكشف الارهابيين وارتباطاتهم والتصدي القاطع لكل من له صلة بهذه الجريمة الارهابية.
رمز الخبر: ۳۹۲۰۲
تأريخ النشر: 23 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم السبت، أن رد ايران على أدنى تهديد سيكون مدمرا، مشددا على أن على حماة الارهابيين ان يتحملوا المسؤولية.

وفي اتصالين هاتفيين مع وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، ومحافظ خوزستان غلام رضا شريعتي، وبعد اطلاعه على احدث التقارير بشأن الحادث الارهابي الذي وقع صباح اليوم في اهواز وإصداره الاوامر اللازمة، أوعز حسن روحاني باستخدام جميع الامكانات للاهتمام بالوضع الصحي للمصابين في هذا الحادث الارهابي.

كما أصدر روحاني الاوامر اللازمة الى وزارة الامن لتعبئة امكانات جميع الاجهزة الامنية لكشف الارهابيين وارتباطاتهم والتصدي القاطع لكل من له صلة بهذه الجريمة الارهابية.

وأكد الرئيس الايراني ان رد الجمهورية الاسلامية الايرانية على ادنى تهديد سيكون قاطعا ومدمرا، الا ان على الذين يقدمون الدعم الاعلامي والمعلوماتي للارهابيين ان يتحملوا المسؤولية.

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