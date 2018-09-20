استشهاد شاب فلسطيني بعد تعرضه لاعتداء قوات الاحتلال أثناء اعتقاله

وأكد الريماوي، أن شقيقه محمد (24 عاماً) ويعمل في الحدادة، استشهد جراء تعرضه لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال أثناء عملية اعتقاله.

شبکة تابناک الاخبارية: استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من اعتقاله من قبل الاحتلال وتعرضه لاعتداء وحشي من قبل الجنود، وفق ما أفادت به عائلته.

وقال بشير الريماوي شقيق الشهيد إن العائلة تلقت بلاغا من الارتباط الفلسطيني باستشهاد شقيقه (محمد الريماوي) بعد اعتقاله من قبل قوات خاصة "إسرائيلية"، وجرى نقله لمعهد "أبو كبير" للتشريح بداخل فلسطين المحتلة.

وأكد الريماوي، أن شقيقه محمد (24 عاماً) ويعمل في الحدادة، استشهد جراء تعرضه لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال أثناء عملية اعتقاله.

وأشار إلى ان جنود الاحتلال، انهالوا على محمد، بالضرب المبرح بأعقاب الأسلحة بصورة همجية وغير مسبوقة، حتى فقد وعيه وتم نقله إلى جهة غير معلومة.

قدس برس