ايران تنتج 22 بالمئة من العلوم في العالم الاسلامي

واضاف دهقاني، في تصريح ادلى به لمراسل فارس، ان الانتاج العلمي للجمهورية الاسلامية الايرانية يقارب الربع على صعيد العالم الاسلامي والذي يعد الاول وهو مايدلل على مكانتها الرفيعة في هذا المجال.

شبکة تابناک الاخبارية: قال رئيس قاعدة توثيق العلوم في العالم الاسلامي محمد جواد دهقاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنتج 2 بالمئة من العلوم في العالم و22 بالمئة منها في العالم الاسلامي.

واضاف دهقاني، في تصريح ادلى به لمراسل فارس، ان الانتاج العلمي للجمهورية الاسلامية الايرانية يقارب الربع على صعيد العالم الاسلامي والذي يعد الاول وهو مايدلل على مكانتها الرفيعة في هذا المجال.

وتابع: ان حجم الانتاج العلمي للجمهورية الاسلامية الايرانية على الصعيد العالمي بلغ المرتبة السادسة عشر في العام الماضي.

واوضح، ان الموضوع الاهم في مجال التقنية يتمثل بان ايران عملت بدقة على صعيد تسجيل التقارير العلمية في جميع القواعد الدولية والفضل يعود الى التخطيط اللازم من قبل واضعي السياسات العلمية في البلاد ووزارة العلوم والابحاث والتقنية ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي حيث تم تركيز الاهتمام بها بشكل خاص اكثر من الاقسام الاخرى.

ونوه الى ان ايران تعد الاولى في العالم على صعيد النمو العلمي في عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه.