طهران: ادعاء الکیان الصهيوني باستهداف طائرة إيرانية كذب وافتراء

وكانت القناة الإسرائيلية الثانية قد زعمت الأحد، أن "إسرائيل" دمرت مساء السبت طائرة شحن إيرانية من طراز "بوينغ"، بعد ساعات من هبوطها في مطار دمشق الدولي.

شبکة تابناک الاخبارية: نفت الخارجية الإيرانية، استهداف الکیان الصهيوني لطائرة إيرانية في مطار دمشق الدولي مساء السبت، مؤكدة أن كل التقارير التي تدور حول ذلك "مجرد كذب وافتراء".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن بث "الأنباء الكاذبة" من قبل الكيان الصهيوني لا يعود إلى اليوم أو الأمس، معتبرا أن الكيان الصهيوني "سعى على الدوام لتشويه صورة إيران والتأثير على سياستها الخارجية في المنطقة والعالم".

وأضاف قاسمي ان "هذيان" المسؤولين الإسرائيليين وتصريحاتهم "الواضحة طبيعتها" لا ينبغي أخذها على محمل الجد.

وكانت القناة الإسرائيلية الثانية قد زعمت الأحد، أن "إسرائيل" دمرت مساء السبت طائرة شحن إيرانية من طراز "بوينغ"، بعد ساعات من هبوطها في مطار دمشق الدولي.