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صالحي يتوجه الى فيينا للمشاركة في المؤتمر السنوي للوكالة الذرية

يذكر ان الاجتماع الـ 62 للمؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة يقام يوم غد الاثنين في فيينا بمشاركة كبار مسؤولي الطاقة الذرية للدول الاعضاء.
رمز الخبر: ۳۹۱۸۶
تأريخ النشر: 16 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: توجه مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي على راس وفد الى العاصمة النمساوية فيينا، للمشاركة في الاجتماع الـ 62 للمؤتمر السنوي العام للوكالة.

ومن المقرر ان يلتقي صالحي على هامش المؤتمر، عددا من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسؤولين اخرين من الدول الاعضاء في اطار التعاون النووي الثنائي والاقليمي فضلا عن الاتفاق النووي.

يذكر ان الاجتماع الـ 62 للمؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة يقام يوم غد الاثنين في فيينا بمشاركة كبار مسؤولي الطاقة الذرية للدول الاعضاء.

وفي مستهل المؤتمر سيقدم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو تقريرا حول انشطة ومنجزات الوكالة خلال العام الاخير.

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