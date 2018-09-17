النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۲مشاهدات
‍ پ

الجيش الايراني: البلاد ليست على اعتاب حرب ولا خطر يهددها

واكد بان القوة البرية للجيش تصنع بالكامل معداتها الدفاعية التي تحتاجها او تستخدم المعدات المنتجة في وزارة الدفاع او سائر القوات المسلحة ولا تعتمد على الدول الاخرى.
رمز الخبر: ۳۹۱۸۴
تأريخ النشر: 16 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري بان لا خطر يهدد ايران وهي ليست على اعتاب حرب.

وقال العميد حيدري في تصريح له اليوم الاحد خلال تفقده الوحدات القتالية للواء الدروع 316 "شهيد همدان البطل"، انني اطمئن الشعب الايراني بان لا خطر يهدد البلاد وهي ليست على اعتاب حرب.

واضاف، بطبيعة الحال فان هذا الامر لا يعني ان نغفل عن مبدأ الجهوزية لانه وفقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة ينبغي على "القوات المسلحة ان ترى نفسها دوما في الخندق".

وتابع قائلا، ان الجهوزية الدفاعية والقتالية للجيش بلغت حدا بحيث ان المعادين لايران التجأوا اليوم الى اساليب غير عسكرية.

واضا قائد القوة البرية للجيش، ان تغيير نهج الاعداء في المواجه يعود الى ان الجهوزية والاستعداد والصمود خاصة تحقيق مبدأ وقوف القوات المسلحة على قدميها.

واكد بان القوة البرية للجيش تصنع بالكامل معداتها الدفاعية التي تحتاجها او تستخدم المعدات المنتجة في وزارة الدفاع او سائر القوات المسلحة ولا تعتمد على الدول الاخرى.

واضاف العميد حيدري، انه نظرا لاننا تبوأنا هذه المكانة فبامكاننا ان نوجه صفعة قوية للاعداء.

يذكر ان اللواء المدرع 316 "شهيد همدان البطل" كان قد حقق المرتبة الاولى في الجهوزية القتالية والدفاعية في القوة البرية للجيش الايراني العام الماضي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صالحي يتوجه الى فيينا للمشاركة في المؤتمر السنوي للوكالة الذرية
ويبقى الحسين يقض مضاجع الطغاة
الجيش الايراني: البلاد ليست على اعتاب حرب ولا خطر يهددها
بدء مناورات "محمد رسول الله (ص)" الكبرى للتعبويين في خوزستان
محكمة الثورة بطهران : جميع فتن ومؤامرات العدو مصيرها الفشل
رئيس شرطة الانترنت: ايران مستعدة لتقديم الدعم السايبري لباقي البلدان
رئيس شرطة الانترنت: ايران مستعدة لتقديم الدعم السايبري لباقي البلدان
الأمير أحمد بن عبدالعزيز يقرر عدم العودة إلى السعودية وأبناءه يلتحقون به
فيلم "بدون تاريخ، بدون توقيع" يمثل السينما الايرانية في الاوسكار
السفير الايراني لدى ساراييفو: الاعلام البوسني له دور هام في التعريف باقتصاد ايران
ایران تحقق نموا اقتصاديا بواقع 1.8 بالمئة خلال 3 شهور
برونزيتان لـ إيران بالدوري العالمي للكاراتيه 2018
۴ جامعات ایرانیة تحرز مراتب متفوقة في منطقة اوراسيا
البصرة تحرق دمية ترامب أمام القنصلية الايرانية
ظريف يحتج على خطوة "تويتر" في اغلاق صفحات المستخدمين الايرانيين
محكمة الثورة بطهران : جميع فتن ومؤامرات العدو مصيرها الفشل
صالحي يتوجه الى فيينا للمشاركة في المؤتمر السنوي للوكالة الذرية
فيلم "بدون تاريخ، بدون توقيع" يمثل السينما الايرانية في الاوسكار
رئيس شرطة الانترنت: ايران مستعدة لتقديم الدعم السايبري لباقي البلدان
السفير الايراني لدى ساراييفو: الاعلام البوسني له دور هام في التعريف باقتصاد ايران
بدء مناورات "محمد رسول الله (ص)" الكبرى للتعبويين في خوزستان
برونزيتان لـ إيران بالدوري العالمي للكاراتيه 2018
الجيش الايراني: البلاد ليست على اعتاب حرب ولا خطر يهددها
۴ جامعات ایرانیة تحرز مراتب متفوقة في منطقة اوراسيا
رئيس شرطة الانترنت: ايران مستعدة لتقديم الدعم السايبري لباقي البلدان
البصرة تحرق دمية ترامب أمام القنصلية الايرانية
الأمير أحمد بن عبدالعزيز يقرر عدم العودة إلى السعودية وأبناءه يلتحقون به
ويبقى الحسين يقض مضاجع الطغاة
ایران تحقق نموا اقتصاديا بواقع 1.8 بالمئة خلال 3 شهور
ظريف يحتج على خطوة "تويتر" في اغلاق صفحات المستخدمين الايرانيين