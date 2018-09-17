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محكمة الثورة بطهران : جميع فتن ومؤامرات العدو مصيرها الفشل

واكد غضنفرآبادي على يقظة الشعب والمسؤولين في مواجهة مؤامرات الاعداء وقال علينا توخي اليقظة في الظروف الراهنة التي عبا فيها العدو جميع طاقاته الدعائية ضد بلادنا .
رمز الخبر: ۳۹۱۸۲
تأريخ النشر: 16 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن رئيس محكمة الثورة بطهران موسى غضنفرابادي ان التعبويين والشعب الايراني سيلقون بشجاعتهم الياس في قلوب الاعداء ويحبطون مؤامراتهم ويخمدون جميع فتنهم .

وفي كلمته على هامش مناورات محمد رسول الله للتعبئة الشعبية في فهرج قال غضنفرابادي ان التعبويين في كل ارجاء الوطن الاسلامي هم المدافعون عن الحق والحقيقة.

واكد غضنفرآبادي على يقظة الشعب والمسؤولين في مواجهة مؤامرات الاعداء وقال علينا توخي اليقظة في الظروف الراهنة التي عبا فيها العدو جميع طاقاته الدعائية ضد بلادنا .

وافاد بان التعبويين والشعب الايراني سيلقون بشجاعتهم الياس في قلوب الاعداء ويحبطون مؤامراتهم ويخمدون جميع فتنهم.

واوضح باننا سندافع عن الثورة الاسلامية وولاية الفقية والبلاد بكل ما نملك من قوة.

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