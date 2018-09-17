فيلم "بدون تاريخ، بدون توقيع" يمثل السينما الايرانية في الاوسكار

وادى دور البطولة في ذلك الفيلم نخبة من ابرز الفنانين الايرانيين منهم: بيمان معادي، ليلى حاتمي، شهاب حسيني، سارة بيات، مريلا زارعي.

شبکة تابناک الاخبارية: اختير الفيلم السينمائي "بدون تاريخ، بدون توقيع" ليمثل السينما الايرانية في مسابقة افضل فيلم اجنبي (غير ناطق بالانجليزية) في مهرجان "الاوسكار" في نسخته الـ 91 للعام 2019.

ووفقا للعلاقات العامة في مؤسسة "فارابي" السينمائية فقد اختارت لجنة "اختيار الفيلم الايراني" الفيلم السينمائي "بدون تاريخ، بدون توقيع" للمخرج وحيد جليلوند للتنافس على جائزة افضل فيلم غير ناطق بالانجليزية في النسخة الـ 91 لمهرجان "الاوسكار" للعام القادم.

وتتمحور قصة الفيلم حول طبيب يعمل في دائرة الطب الشرعي حيث يواجه جثة طفل كان قد صدمه بسيارته من قبل، وهو لا يعلم يقينا هل ان حادث الاصطدام قد ادى الى وفاته ام لا.

كما ان والد الطفل فقير الحال كان قد اتى بدجاج ملوث من المصنع الذي يعمل فيه الى مائدة اسرته، وهو امر يمكن ان يعزى سبب وفاة الطفل اليه...

ويؤدي الادوار الرئيسية في الفيلم: امير آقائي، هدية تهراني، نويد محمد زادة، زكية بهبهاني، مبين دوستي، علي رضا استادي.

يذكر ان الفيلم السينمائي الايراني "انفصال نادر عن سيمين" للمخرج اصغر فرهادي كان قد حاز جائزة الاوسكار لافضل فيلم اجنبي في مهرجان "الاوسكار" للعام 2012 .

وادى دور البطولة في ذلك الفيلم نخبة من ابرز الفنانين الايرانيين منهم: بيمان معادي، ليلى حاتمي، شهاب حسيني، سارة بيات، مريلا زارعي.