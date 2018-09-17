السفير الايراني لدى ساراييفو: الاعلام البوسني له دور هام في التعريف باقتصاد ايران

شبکة تابناک الاخبارية: أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في البوسنة والهرسك، اليوم الاحد، أن الاعلام البوسني له دور هام في التعريف بالفرص الاقتصادية في ايران.

ولدى زيارته لمقر صحيفة "بوسنيا ديلي" ولقائه وحواره مع مديرها المؤسس ورئيس تحريرها السيدة آمرا زيميتش، أشار السفير محمود حيدريالى أهمية بث الاخبار باللغات الاجنبية، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها تواصل مباشر مع الناطقين بمختلف اللغات، وذلك من خلال وسائل اعلامها العديدة الناطقة بغير الفارسية، بما فيها قناة برس تي في العالمية باللغة الانجليزية، وقناتي العالم والكوثر باللغة العربية، وهيسبان تي في باللغة الاسبانية، وقناة سحر البلقانية الناطقة باللغتين البوسنية والالبانية، وأيضا مختلف وكالات لانباء والصحف المتنوعة باللغات الانجليزية والعربية.

ولفت السفير حيدري الى العلاقات الودية بين طهران وسارييفو، وقال: ان ايران هي من اوائل الدول التي اعترفت رسميا بالبوسنة منذ بدء استقلالها، وقد وقفت في أحلك الظروف الى جانب حكومة البوسنة وشعبها، كما ان الشعب البوسني الوفي أبرز دوما تقديره لدعم وتضحيات الشعب الايراني.

وأضاف: ان وسائل الاعلام لدى ايران والبوسنة لها دور هام في التعريف بالفرص الاقتصادية الحقيقية في ايران والبوسنة الى الناشطين الاقتصاديين، وهي تتمتع بأهمية كبرى في ترسيخ العلاقات الثقافية بين الشعبين.

وأبدى السفير الايراني استعداد سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمؤسسات الايرانية لتعزيز التواصل والتعاون مع صحيفة "بوسنيا ديلي".