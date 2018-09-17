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۴ جامعات ایرانیة تحرز مراتب متفوقة في منطقة اوراسيا

واضاف الاستاذ في جامعة شيراز/جنوب ايران/: ان الجامعات الايرانية احرزت المرتبة الثالثة في منطقة اوراسيا بعد جامعات روسيا وتركيا.
رمز الخبر: ۳۹۱۷۴
تأريخ النشر: 16 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أحرزت جامعات "امير كبير" و"اصفهان" و"علم وصنعت" و"طهران" المراتب الـ 17 و 18 و 21 و 24 في منطقة اوراسيا كما افاد مؤسس قاعدة توثيق العلوم في العالم الاسلامي جعفر مهراد.

وقال جعفر مهراد، في تصريح ادلى به لمراسل فارس، ان 18 جامعة ايرانية احرزت مراتب متفوقة ضمن 74 جامعة في منطقة اوراسيا.

واضاف الاستاذ في جامعة شيراز/جنوب ايران/: ان الجامعات الايرانية احرزت المرتبة الثالثة في منطقة اوراسيا بعد جامعات روسيا وتركيا.

وتابع: ان جامعة نوشيرواني التكنولوجية في بابل /شمال ايران/ احرزت المرتبة الرابعة على صعيد التاثير الوثائقي فيما احرزت جامعة اسطنبول التكنولوجية المرتبة 19 على صعيد معيار العوائد الصناعية بين جامعات اوراسيا المتفوقة.

ولفت الى ان جامعات ايران الاخرى مثل طهران للعلوم الطبية وتبريز وخواجه نصير وشيراز وشهيد بهشتي ومشهد واصفهان وكيلان حازت على المراتب 26 و 29 و 31 و 35و 36 و 39 و 41 و 45 على التوالي.

وقال ان جامعات 6 بلدان في منطقة اوراسيا هي روسيا وتركيا وايران واوكرانيا وبيلاروسيا وجورجيا شملها التصنيف المذكور.

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