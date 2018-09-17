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القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مصفاة أرامكو النفطية في جيزان

وأفاد مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا لمرتزقة الجيش السعودي بمشاركة مكثفة للطيران المعادي جنوب وشرق جبل النار قبالة جيزان.
رمز الخبر: ۳۹۱۷۰
تأريخ النشر: 15 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا على مصفاة أرامكو النفطية في جيزان.

وأفاد مصدر في القوة الصاروخية عن استهداف مصفاة أرامكو النفطية بصاروخ باليستي من طراز "بدر1" في جيزان.

وأكد المصدر أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة وخلف خسائر مادية داخل المصفاة النفطية المستهدفة.

وكانت القوة الصاروخية أطلقت، الخميس الماضي، صاروخين باليستيين على مطار جيزان الإقليمي.

من جهة اخرى لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصارعهم وجرح آخرون، اليوم الجمعة، خلال إفشال محاولة تسلل في نجران.

وأوضح مصدر عسكري أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل نفذها مرتزقة الجيش السعودي بعدد من الآليات باتجاه تبة غازي غرب موقع السديس وكبدوهم خسائر فادحة.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وتدمير عتاد حربي خلال افشال تسلل المرتزقة.

ودمر مجاهدو الجيش واللجان في وقت سابق، آليتين لمرتزقة الجيش السعودي بعبوات ناسفة في صحراء الأجاشر قبالة نجران.

الى ذلك كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم الجمعة، محاولة زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جيزان وكبدوهم خسائر فادحة.

وأفاد مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا لمرتزقة الجيش السعودي بمشاركة مكثفة للطيران المعادي جنوب وشرق جبل النار قبالة جيزان.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المنافقين وفرار من تبقى خلال صد الزحف شرق جبل النار.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا خلال اليومين الماضيين لزحوف واسعة للمنافقين في ذات الجبهة وكبدوهم خسائر فادحة.

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