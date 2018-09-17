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3 شهداء فلسطينيين في جمعة "المقاومة خيارنا"

واكد القدرة اصابة 30 مواطن برصاص الاحتلال تم احالة 20 منها للمستشفيات من بين الاصابات 11 اصابة بالرصاص وتم تسجيل انتهاكين ضد الطواقم الطبية اصيبت خلالها مسعفة.
رمز الخبر: ۳۹۱۶۶
تأريخ النشر: 15 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: استشهد ثلاثة فلسطينيين، يوم الجمعة، واصيب العشرات برصاص الاحتلال في الجمعة الخامسة والعشرين من مسيرات العودة والتي اطلق عليها اسم جمعة "المقاومة خيارنا".

وأكد الدكتور اشرف القدرة استشهاد الشاب محمد شقورة 21 عاما اثر اصابته بطلق ناري في الصدر شرق البريج بالمحافظة الوسطى ليرتفع عدد الشهداء الى ثلاثة بعد استشهاد الطفل شادي عبد العزيز محمود عبد العال (12 عاما)في جباليا والشاب هاني رمزي عفانة (30 عاما) في خان يونس.

واكد القدرة اصابة 30 مواطن برصاص الاحتلال تم احالة 20 منها للمستشفيات من بين الاصابات 11 اصابة بالرصاص وتم تسجيل انتهاكين ضد الطواقم الطبية اصيبت خلالها مسعفة.

كما اصيب الصحفي اسماعيل الغول برصاص الاحتلال في القدم في منطقة شرق غزة.

وتمكن عدد من الشبان من اجتياز السلك الفاصل في منطقة ملكة شرق غزة حيث قابلتهم قوات الاحتلال باطلاق كثيف للرصاص.

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