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لاعب الشطرنج الايراني يحرز بطولة العالم للشباب في تركيا

ونجح استاذ الشطرنج الايراني برهام مقصودلو ، بأدائه المذهل ، في الوصول إلى الدور النهائي لبطولة العالم للشطرنج لأول مرة في تاريخ شطرنج إيران.
رمز الخبر: ۳۹۱۶۳
تأريخ النشر: 15 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أحرز لاعب الشطرنج الايراني برهام مقصودلو لقب بطل العالم في مسابقات الشطرنج الدولية للشباب المقامة في تركيا لأول مرة في تاريخ هذه الرياضة في ايران.

ونجح استاذ الشطرنج الايراني برهام مقصودلو ، بأدائه المذهل ، في الوصول إلى الدور النهائي لبطولة العالم للشطرنج لأول مرة في تاريخ شطرنج إيران.

وعُقدت اليوم الجولة العاشرة وماقبل الاخيرة لبطولة العالم للشطرنج للشباب في تركيا ، حيث نجح برهام مقصودلو في الفوز على منافسه الروسي مكسيم فافولين لأول مرة في تاريخ الشطرنج في إيران في جولة واداء مثير للإعجاب.

وسجل مقصودلو الذي يعد أيضا أول لاعب في رياضة الشطرنج في إيران 9.5 نقطة من أصل 10 نقاط في الجولة التي سبقت نهاية البطولة وكان باستطاعته نيل بطولة العالم في نتيجة مساوية ايضا.

ويشار الى إن العديد من الشخصيات الرائدة في العالم في لعبة الشطرنج ، بما في ذلك سوزان بولغار ، أول أستاذ رئيسي في العالم للعبة الشطرنج للنساء في العالم ، أعجبت بأداء مقصودلو الرائع ضمن التعليقات ووجهات النظر المختلفة حول هذه البطولة.

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