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باكستان تتطلع لتعزيز التعاون بمجال الطاقة مع ايران

وعدد السفير الايراني المزايا الاقتصادية لمشروع نقل الغاز الايراني الى باكستان "آي-بي" ودوره في ازدهار الصناعة الباكستانية مؤكدا أهمية تنفيذه في اسرع وقت ممكن.
رمز الخبر: ۳۹۱۵۰
تأريخ النشر: 13 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد "غلام سرور خان" وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني أن بلاده عازمة على تعزيز التعاون مع ايران في مجال الطاقة.

جاء ذلك في لقاء جمع السفير الايراني في اسلام اباد "مهدي هنردوست" مع وزير النفط الباكستاني سرورخان حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين سيما قطاع الطاقة.

وعدد السفير الايراني المزايا الاقتصادية لمشروع نقل الغاز الايراني الى باكستان "آي-بي" ودوره في ازدهار الصناعة الباكستانية مؤكدا أهمية تنفيذه في اسرع وقت ممكن.

يذكر أن قيمة صادرات النفط الايراني الى باكستان في الاشهر الاربعة الماضية، بلغت 380 مليون دولار مسجلة زيادة نحو 70 بالمئة.

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