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تأكيد ايراني على تطوير التعاون الدفاعي مع باكستان لارساء الامن بالمنطقة

اكد وزير الدفاع الباكستاني خلال الاتصال الهاتفي على تطوير العلاقات بين البلدين من اجل تعزيز السلام والامن في المنطقة، معربا عن امله بتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
رمز الخبر: ۳۹۱۴۸
تأريخ النشر: 13 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي على تطوير التعاون الدفاعي مع باكستان في سياق ترسيخ الامن والاستقرار بالمنطقة.

وفي اتصال هاتفي اجراه اليوم الاربعاء مع وزير الدفاع الباكستاني الجديد برويز ختك، هنأ العميد حاتمي لمناسبة الاقامة الناجحة للانتخابات البرلمانية في باكستان وانتخابه وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة.

واشار وزير الدفاع الايراني الى تاكيدات قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية المبنية على المزيد من تطوير العلاقات مع الدول الجارة، معربا عن امله بازالة الثغرات الموجودة في العلاقات الثنائية مع بدء اعمال الحكومة الجديدة في باكستان وفي ظل الارادة السياسية لقادة البلدين.

واعرب العميد حاتمي عن ثقته بان باكستان بصفتها دولة مهمة في العالم الاسلامي ستؤدي دورها الايجابي في مسيرة التطورات الاقليمية كما في السابق في سياق مصالح الامة الاسلامية واضاف، ان الازمات القائمة في المنطقة والدول الاسلامية خاصة في اليمن لا حل عسكريا لها بل ينبغي حلها وتسويتها عبر المفاوضات والاساليب السياسية.

ونوه وزير الدفاع الايراني الى الطاقات المشتركة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية قائلا، ان استخدام هذه الطاقات المشتركة يساعد في نمو وتطوير التعاون الثنائي وتعزيز وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه اكد وزير الدفاع الباكستاني خلال الاتصال الهاتفي على تطوير العلاقات بين البلدين من اجل تعزيز السلام والامن في المنطقة، معربا عن امله بتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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