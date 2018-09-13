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ما هي الأعمال غير المناسبة في شهري المحرم وصفر؟

رمز الخبر: ۳۹۱۴۶
تأريخ النشر: 12 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: ورد في الموقع الرسمي لمكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني سؤال لمواطن عن الأعمال غير المناسبة في شهري محرم وصفر جاء فيه: اقد يقوم بعض المؤمنين في شهري محرم وصفر بل في عموم أيام المناسبات الحزينة ببعض الأعمال التي قد لا تكون مناسبة، منها على سبيل المثال: الزواج، الانتقال إلى بيت جديد، شراء أشياء جديدة كالأثاث والملابس وغيرها، والتزين في البدن واللباس، ابتداء مشاريع جديدة، وغير ذلك. فما هو الموقف الشرعي المناسب لذلك؟

وجاء في جواب المكتب: “لا يحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر، نعم ينبغي أن لا ينفذ في أيام مصائب أهل البيت عليهم السلام وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفية، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن. والله الموفق”.

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ما هي الأعمال غير المناسبة في شهري المحرم وصفر؟