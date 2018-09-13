النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۰مشاهدات
‍ پ

ظريف: وقاحة الادارة الاميركية لا حدود لها

ان اميركا هددت بفرض الحظر على محكمة الجزاء الدولية وحتى مقاضاة قضاتها امام المحاكم الاميركية. الا يبدي احد الغضب (تجاه ذلك)؟
رمز الخبر: ۳۹۱۳۸
تأريخ النشر: 12 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وقاحة الادارة الاميركية بانها لا حدود لها، مؤكدا انها بلغت حدا تهدد فيه حتى قضاة محكمة الجزاء الدولية في لاهاي، بالمقاضاة امام المحاكم الاميركية.

وكتب ظريف في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تهديد مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون لقضاة محكمة الجزاء الدولية في لاهاي بالمقاضاة امام المحاكم الاميركية: ان اميركا هددت بفرض الحظر على محكمة الجزاء الدولية وحتى مقاضاة قضاتها امام المحاكم الاميركية. الا يبدي احد الغضب (تجاه ذلك)؟ يبدو ان وقاحة هذا النظام الاميركي المتمرد لا تعرف حدودا.

وتساءل: متى يتذمر المجتمع الدولي ويرغم اميركا على التصرف كدولة عادية ؟ .

وفي الرد على التهديد الذي وجهه بولتون لمحكمة الجزاء الدولية لمنعها من ان تقوم بتحقيق محتمل ضد واشنطن وتل ابيب، فقد اصدرت هذه المحكمة بيانا اكدت فيه بان عملها سيتواصل دون التاثر بالتهديدات وقالت انها مؤسسة دولية مستقلة ومحايدة وتحظى بدعم 123 دولة في العالم.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
«فورين بوليسي»: هذه هي حرب إسرائيل السرية على إيران داخل سوريا
«ولدنا كان في مدارس داعش»
واشنطن بوست: الضغط على السعودية والإمارات سيوقف حرب اليمن
قاسمي: اضطرابات العراق واحراق القنصلية الايرانية نتيجة لسياسات اميركا
جلالي: ايران اجهضت استراتيجية الاستكبار لتقسيم دول المنطقة
عقد الجولة الثالثة من المحادثات بين ايران واوروبا حول اليمن في بروكسل
الرئيس الايطالي يؤكد على تطوير العلاقات مع ايران
الداخلية الايرانية: استعداداتنا لزيارة الاربعين تفوق الاعوام الماضية
عاشوراء في فكر الامام الخميني
عهد التميمي: من الممكن ان أسجن مرة اخرى لو زرت إيران .. ولكن هذا لا يخيفني
باكستان تتطلع لتعزيز التعاون بمجال الطاقة مع ايران
بولتون .. وبلطجة الكابوي
تأكيد ايراني على تطوير التعاون الدفاعي مع باكستان لارساء الامن بالمنطقة
روحاني: دول قليلة فقط تقف اليوم بجانب اميركا سياسياً
ما هي الأعمال غير المناسبة في شهري المحرم وصفر؟