رغم الحظر.. روسيا تواصل التعاون مع إيران بمجال الطاقة

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن الشركات الروسية تدرس بشكل مستقل، الأساس القانوني لدراسة إمكانية العمل في إيران، مضيفا "بما أن العقوبات لم تفرض بعد، يجب أن يتم التقييم على أساس الوثائق التي ستظهر".

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء، أن بلاده تعتزم بشكل عام، مواصلة التعاون مع إيران في مجال الطاقة بغض النظر عن "العقوبات" الأميركية ضد طهران.

وقال نوفاك للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "بشكل عام نحن نعتزم مواصلة التعاون مع شركائنا الإيرانيين، وإيجاد آليات مشتركة ووسائل للتفاعل من أجل مواصلة تعاوننا في كافة مجالات قطاع الطاقة".

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن الشركات الروسية تدرس بشكل مستقل، الأساس القانوني لدراسة إمكانية العمل في إيران، مضيفا "بما أن العقوبات لم تفرض بعد، يجب أن يتم التقييم على أساس الوثائق التي ستظهر".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المذكور، واستئناف كافة الحظر الذي تم تعليقه نتيجة للتوصل إلى الاتفاق. وعارضت الدول الحليفة للولايات المتحدة، وهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، هذه الخطوة الأميركية معلنة بأنها تعتزم الالتزام بتنفيذ شروط الصفقة مع إيران كما كان عليه الحال في الماضي.