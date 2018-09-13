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قائد الثورة يرعى حفل تخرج في جامعة العلوم العسكرية البحرية في نوشهر

رمز الخبر: ۳۹۱۲۹
تأريخ النشر: 11 September 2018
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