اللواء صفوي: لن نكتفي بالدفاع وسنلاحق الاعداء خارج الحدود برا وجوا وبحرا

واكد اللواء صفوي بان المدافعين عن امن البلاد لا يكتفون بالدفاع بل سيلاحقون المعتدين حتى خارج الحدود برا وجوا وبحرا.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامیة، اللواء یحیی صفوي بان ايران لو تعرضت لعدوان فان قواتنا سوف لن تكتفي بالدفاع فقط بل ستلاحق الاعداء خارج الحدود برا وجوا وبحرا.

وفي كلمة له اليوم الاثنين خلال الملتقى الوطني الثاني لتكريم رواد الدفاع المقدس قال اللواء صفوي، ان اعوام الدفاع المقدس الثماني (1980-1988) ضمنت امن ايران لثمانين عاما قادمة لان الاعداء يدركون بانهم لو هاجموا ايران فان قواتنا المدافعة عن امن البلاد ستحصدهم كما يتم اجتثاث الاشواك الضارة.

واكد اللواء صفوي بان المدافعين عن امن البلاد لا يكتفون بالدفاع بل سيلاحقون المعتدين حتى خارج الحدود برا وجوا وبحرا.

وقال، إن كان الشعب الايراني قد تمكن بقيادة الامام الخميني (رض) من الانتصار في اعوام الدفاع المقدس الثماني بشجاعة وتضحية ومقاومة، فبامكانه ايضا بقيادة الامام الخامنئي العزيز وفي ظل التلاحم والوحدة الوطنية الانتصار في الحرب الاقتصادية والحرب النفسية المعادية ضد بلادنا، شريطة ان ياتي الشعب الى ساحة مقارعة الاعداء كما تواجد في الساحة في مرحلة الدفاع المقدس.