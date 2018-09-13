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ولايتي: ايران ستتعامل تجاريا مع روسيا والصين والهند وتركيا بعيدا عن الدولار

وأضاف أن ثمة مفاوضات جارية حاليا لايران مع الصين وتركيا والهند ايضا لتنفيذ التبادل التجاري عبر العملات الوطنية، موضحا أن هذه التجربة مطبقة في العديد من دول العالم منها مجموعة بريكس (البرازيل - روسيا - الهند - الصين - جنوب افريقيا).
رمز الخبر: ۳۹۱۲۱
تأريخ النشر: 11 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، أن ايران تبحث التبادل التجاري بالعملات الوطنية بدلا عن الدولار الاميركي مع كل من روسيا والصين والهند وتركيا.

وأوضح ولايتي في كلمة بالذكرى التأسيسية الـ 90 لبنك "ملي" تابعتها "فارس" اليوم الاثنين، بانه تقرر متابعة محافظ البنك المركزي الايراني، موضوع اعتماد التبادل التجاري مع روسيا بالعملتين الروبل والريال.

وأضاف أن ثمة مفاوضات جارية حاليا لايران مع الصين وتركيا والهند ايضا لتنفيذ التبادل التجاري عبر العملات الوطنية، موضحا أن هذه التجربة مطبقة في العديد من دول العالم منها مجموعة بريكس (البرازيل - روسيا - الهند - الصين - جنوب افريقيا).

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