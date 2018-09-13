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لاريجاني : الحرس الثوري لايسمح للارهابيين بالمساس بأمن الشعب

ولفت الى اميركا تجهز جميع الارهابيين في غرب وجنوب شرق وشمال غرب ايران، لكن قدرة الحرس الثوري لن تسمح للارهابيين بالمساس بأمن الشعب، موضحا ان ايران دولة حضارية وتمتلك تاريخا عريقا.
رمز الخبر: ۳۹۱۱۵
تأريخ النشر: 11 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" ان الحرس الثوري لايسمح للارهابيين العملاءبالمساس بأمن الشعب.

واشار لاريجاني في كلمة القاها عصر اليوم الاثنين في مدينة نيريز بمحافظة يزد (وسط ايران) الى ان اميركا تتصور ان الشعب الايراني ابتعد عن الثورة الاسلامية، مضيفا ان امريكا تريد من خلال ممارسة الضغوط على الشعب اثارة هواجسه، لكنها لاتدرك ان شعبنا قوي ومقاوم، وبواسطة وحدته لن يسمح بتقويض استقلال وأمن البلاد.

ولفت الى اميركا تجهز جميع الارهابيين في غرب وجنوب شرق وشمال غرب ايران، لكن قدرة الحرس الثوري لن تسمح للارهابيين بالمساس بأمن الشعب، موضحا ان ايران دولة حضارية وتمتلك تاريخا عريقا.

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