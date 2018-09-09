النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۸مشاهدات
‍ پ

الخارجية الروسية: تقرير أمانو يؤكد عدم إنتهاك إيران للإتفاق النووي

وأكدت 'ماريا زاخاروفا'، ان تقرير رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدل علي ان الإتفاق النووي نجح في تحقيق أهدافه المنشودة.
رمز الخبر: ۳۹۰۹۸
تأريخ النشر: 09 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 'ماريا زاخاروفا'، ان التقرير الأخير الذي أصدره رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 'يوكيا أمانو' حول إيران يدل علي عدم عدولها عن مسار تنفيذ الإتفاق النووي.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشر يوم 30 آب/أغسطس تقريرا آخرا حول عمليات التفتيش التي أجرتها هذه الوكالة مؤخرا في إيران وفقا للقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي وتابعت زاخاروفا، ان أمانو أكد مرة أخري التزام إيران بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي.

وأكدت 'ماريا زاخاروفا'، ان تقرير رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدل علي ان الإتفاق النووي نجح في تحقيق أهدافه المنشودة.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ان بلادها الي جانب الاطراف الأخري في الاتفاق النووي تبذل الجهود للحفاظ عليه.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الدفاع الايراني: هزيمة الارهابيين النهائية في سوريا باتت وشيكة
السيد الحوثي : قوى العدوان افشلت مفاوضات جنيف بشكل متعمد
من هم الارهابيون الثلاثة الذين اعدموا يوم أمس في ايران؟
الخارجية الروسية: تقرير أمانو يؤكد عدم إنتهاك إيران للإتفاق النووي
العراق: الفتح يطالب باستقالة الحكومة والوزارات وتشكيل حكومة قوية
زنكنة : نفقات توتال الفرنسية بحقل "بارس" تبقى في ايران
إجراء 100 عملية جراحية لزراعة القلب في ايران سنويا
التحقيق الخاص: دور وسائل الإعلام الغربية في تنظيم الهجمات الإعلامية على اللاجئين السوريين
قائد الثورة يهدي 2000 "جهاز عروس" للازواج الجدد في المناطق الفقيرة
روحاني: اميركا تبعث لنا الرسائل بمختلف الطرق للتفاوض معها
ان اوضاع سوريا وهزيمة اميركا هناك برهن امكانية كبح جماح اميركا
الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران
البيان الختامي لقمة طهران: فصل المعارضة عن الإرهاب في إدلب أمر حاسم
أمير سعودي بارز يتبرأ من سياسات الملك سلمان ونجله
ايران تطالب بانزال اشد العقوبات بحق المعتدين على قنصليتها بالبصرة
الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران
البيان الختامي لقمة طهران: فصل المعارضة عن الإرهاب في إدلب أمر حاسم
ايران تطالب بانزال اشد العقوبات بحق المعتدين على قنصليتها بالبصرة
الصحة: شهيد فلسطيني و94 اصابة برصاص الاحتلال على حدود غزة
أمير سعودي بارز يتبرأ من سياسات الملك سلمان ونجله
روحاني: شرق الفرات هي المرحلة التالية لإدلب
تلاحم الدول الاسلامية اهم متطلبات العالم الاسلامي الراهنه
ان اوضاع سوريا وهزيمة اميركا هناك برهن امكانية كبح جماح اميركا
من هم الارهابيون الثلاثة الذين اعدموا يوم أمس في ايران؟
السيد الحوثي : قوى العدوان افشلت مفاوضات جنيف بشكل متعمد
الخارجية الروسية: تقرير أمانو يؤكد عدم إنتهاك إيران للإتفاق النووي
العراق: الفتح يطالب باستقالة الحكومة والوزارات وتشكيل حكومة قوية
زنكنة : نفقات توتال الفرنسية بحقل "بارس" تبقى في ايران
إجراء 100 عملية جراحية لزراعة القلب في ايران سنويا
قائد الثورة يهدي 2000 "جهاز عروس" للازواج الجدد في المناطق الفقيرة