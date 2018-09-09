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العراق: الفتح يطالب باستقالة الحكومة والوزارات وتشكيل حكومة قوية

وكانت كتلة سائرون طالبت، يوم السبت، رئيس الوزراء حيدر العبادي وكابينته بتقديم الاستقالة، مشيرة الى العمل على تشكيل حكومة "قوية" لتلبية متطلبات الشعب.
رمز الخبر: ۳۹۰۹۷
تأريخ النشر: 09 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: طالب تحالف الفتح، السبت، باستقالة الحكومة والوزارات بسبب "تقصيرها وفشلها" لعدم صرف مستحقات محافظة البصرة، فيما شدد على ضرورة "تبني" القوى السياسية تشكيل حكومة "قوية وقادرة" على تنفيذ مطالب الجماهير.

وقال النائب احمد الاسدي في مؤتمر صحفي مع عدد من نواب التحالف عقد في مبنى البرلمان "حضرنا اليوم ونحن نعلم ان الجلسة غير قانونية لان صلاحيات رئيس السن هي ترشيح وانتخاب رئيس البرلمان لكن حرصنا على مناقشة هموم البصرة والبحث عن حلول لهم"، مشيرا الى أنه "خلال الجلسة خرج نواب البناء بعد حصول مشاجرة في باب البرلمان لمخالفة المادة ٦٤ التي تمنع دخول من يحمل السلاح كما فعل حماية العبادي واعتداءهم على حراس المجلس".

واضاف الاسدي، "بشأن الجلسة ومادار فيها، اجمع المتحدثون على ان التقصير والفشل من الحكومة الاتحادية من خلال عدم صرف مستحقات المحافظة"، موضحا أن "مداخلات النواب كانت شرحا كاملا وكانت تبريرات من الحكومة وكأن البصرة في نعيم".

وبين الاسدي، "بناءً على الاجماع في فشل الحكومة، وما تسببت به من اراقة دماء الابرياء واعتداء المندسين على البصرة، نطالب باستقالة الحكومة والوزارات، وان تتبنى القوى السياسية تشكيل حكومة قوية وقادرة على تنفيذ مطالب الجماهير بدل الوعود التي لم تحقق شيئا"، لافتا الى أن "الشعب مل الوعود واراقة الدماء، وسنعمل خلال الساعات القادمة على المحاورات لتشكيل الحكومة المقبلة".

وكانت كتلة سائرون طالبت، يوم السبت، رئيس الوزراء حيدر العبادي وكابينته بتقديم الاستقالة، مشيرة الى العمل على تشكيل حكومة "قوية" لتلبية متطلبات الشعب.

وكان مجلس النواب عقد، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع في محافظة البصرة بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي ووزير الدفاع عرفان الحيالي ووزير الموارد المائية حسن الجنابي ووزير الإعمار آن نافع ووزيرة الصحة عديلة حمود.

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