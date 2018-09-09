النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۸مشاهدات
‍ پ

إجراء 100 عملية جراحية لزراعة القلب في ايران سنويا

واضاف، انه بالامكان الاستفادة من القلب الصناعي لانقاذ المرضى الا ان ارتفاع الاسعار يحد من اجراء مثل هذه العمليات الجراحية.
رمز الخبر: ۳۹۰۹۵
تأريخ النشر: 09 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: قال مختص في أمراض القلب والاوعية الدموية ان مایقارب 100 عملية جراحية لزراعة القلب تجري في المستشفيات الايرانية سنويا.

وقال مدير قسم عمليات زراعة القلب في مستشفى مسيح دانشوي بطهران بابك شريف كاشاني، في تصريح ادلى به قرب موعد انعقاد مؤتمر طهران الدولي لمستجدات القلب والاوعية الدموية في ايران اليوم السبت، ان احصاءات زراعة الاعضاء في ايران مناسبة الا انه ينبغي بذل الجهود للارتقاء بهذا الاحصاء والحد من وفاة المرضى من ذوي الحاجة لزراعة الاعضاء.

واضاف، انه بالامكان الاستفادة من القلب الصناعي لانقاذ المرضى الا ان ارتفاع الاسعار يحد من اجراء مثل هذه العمليات الجراحية.

وتابع: ان عدد اصابات الموت السريري شهدت ارتفاعا بسبب الحوادث المرورية مقارنة بالسابق.

ويشار الى ان مؤتمر طهران الدولي لمستجدات أمراض القلب والاوعية الدموية يبدأ أعماله اعتبارا من يوم الثلاثاء المقابل المصادف 11 ايلول/ سبتمبر ويستمر 4 ايام.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الدفاع الايراني: هزيمة الارهابيين النهائية في سوريا باتت وشيكة
السيد الحوثي : قوى العدوان افشلت مفاوضات جنيف بشكل متعمد
من هم الارهابيون الثلاثة الذين اعدموا يوم أمس في ايران؟
الخارجية الروسية: تقرير أمانو يؤكد عدم إنتهاك إيران للإتفاق النووي
العراق: الفتح يطالب باستقالة الحكومة والوزارات وتشكيل حكومة قوية
زنكنة : نفقات توتال الفرنسية بحقل "بارس" تبقى في ايران
إجراء 100 عملية جراحية لزراعة القلب في ايران سنويا
التحقيق الخاص: دور وسائل الإعلام الغربية في تنظيم الهجمات الإعلامية على اللاجئين السوريين
قائد الثورة يهدي 2000 "جهاز عروس" للازواج الجدد في المناطق الفقيرة
روحاني: اميركا تبعث لنا الرسائل بمختلف الطرق للتفاوض معها
ان اوضاع سوريا وهزيمة اميركا هناك برهن امكانية كبح جماح اميركا
الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران
البيان الختامي لقمة طهران: فصل المعارضة عن الإرهاب في إدلب أمر حاسم
أمير سعودي بارز يتبرأ من سياسات الملك سلمان ونجله
ايران تطالب بانزال اشد العقوبات بحق المعتدين على قنصليتها بالبصرة
الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران
البيان الختامي لقمة طهران: فصل المعارضة عن الإرهاب في إدلب أمر حاسم
ايران تطالب بانزال اشد العقوبات بحق المعتدين على قنصليتها بالبصرة
الصحة: شهيد فلسطيني و94 اصابة برصاص الاحتلال على حدود غزة
أمير سعودي بارز يتبرأ من سياسات الملك سلمان ونجله
روحاني: شرق الفرات هي المرحلة التالية لإدلب
تلاحم الدول الاسلامية اهم متطلبات العالم الاسلامي الراهنه
ان اوضاع سوريا وهزيمة اميركا هناك برهن امكانية كبح جماح اميركا
من هم الارهابيون الثلاثة الذين اعدموا يوم أمس في ايران؟
السيد الحوثي : قوى العدوان افشلت مفاوضات جنيف بشكل متعمد
الخارجية الروسية: تقرير أمانو يؤكد عدم إنتهاك إيران للإتفاق النووي
العراق: الفتح يطالب باستقالة الحكومة والوزارات وتشكيل حكومة قوية
زنكنة : نفقات توتال الفرنسية بحقل "بارس" تبقى في ايران
إجراء 100 عملية جراحية لزراعة القلب في ايران سنويا
قائد الثورة يهدي 2000 "جهاز عروس" للازواج الجدد في المناطق الفقيرة