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الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران

وتم الطلب من السفير العراقي في اللقاء نقل احتجاج ايران الشديد الى حكومة بلاده والمبادرة سريعا للكشف عن هوية المسببين واعتقالهم ومحاكمتهم.
رمز الخبر: ۳۹۰۹۰
تأريخ النشر: 08 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: استدعت وزارة الخارجية الايرانية مساء الجمعة السفير العراقي بطهران على خلفية الاعتداء على القنصلية الايرانية بالبصرة وابلغته احتجاج ايران الشديد على تقاعس القوات الامنية العراقية في الحفاظ على هذا المبني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في تصريح له انه اثر اضرام النار بمبنى القنصلية الايرانية في البصرة من قبل بعض المدفوعين، فقد تم استدعاء السفير العراقي في طهران الى وزارة الخارجية مساء الجمعة وتم ابلاغه احتجاج ايران الشديد للحكومة العراقية على تقاعس القوات الامنية العراقية في الحفاظ على هذا المبنى.

واضاف، انه في هذا اللقاء اعرب مدير عام دائرة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية عن استغرابه ازاء عدم تحرك قوات الشرطة في البصرة وقال، رغم استفزازات الايام الماضية من قبل بعض العناصر المشبوهة ضد القنصلية الايرانية العامة، لم تعمل الحكومة العراقية بوعودها وطماناتها التي قدمتها عبر القنوات الدبلوماسية لاداء واجبها.

وتم الطلب من السفير العراقي في اللقاء نقل احتجاج ايران الشديد الى حكومة بلاده والمبادرة سريعا للكشف عن هوية المسببين واعتقالهم ومحاكمتهم.

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