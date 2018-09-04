القوة الجوية للجيش الايراني وسلاح الجوفضاء بالحرس الثوري يواجهان التهديدات

من جهته قال العميد حاجي زاده ان سلاحي الجوفضاء في الحرس الثوري والجو في الجيش ارتبطا بعلاقات تخصصية وثيقة فيما مضى وينبغي ان تستمر هذه العلاقات.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد قائد سلاح الجو في الجيش الايراني العميد طيار عزيز نصيرزاده ان سلاحي الجو والجوفضاء في الجيش و الحرس الثوري يستطيعان مجابهة اي تهديد وعدم السماح للاعداء بالنيل من ايران بفضل التعاون بينهما.

وقال نصيرزاده، خلال لقائه قائد سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري اليوم الاثنين، ان قائد الثورة اكد باستمرار على تعزيز التعاون بين صنوف القوات المسلحة والذي يعد جزءا من سياسات القائد العام للجيش.

ولفت الى ان موضوع الملاحة الجوية يتطلب خبرات معقدة للغاية وفي هذا السياق من الضروري استخدام جميع الطاقات المتاحة في البلاد سواء العسكرية او المدنية حيث ان سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري يمتلك خبرات رفيعة وحقق انجازات ونجاحات طيبة للغاية.

واعرب عن امله ان يثمر التعاون مع قائد سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري الى الارتقاء بالقوة القتالية والاستفادة القصوى من الطاقات المتوفرة في السلاحين.

واكد ان السلاحين يستطيعان مجابهة اي تهديد الى جانب بعضهما البعض ولن يسمحا للاعداء بالنيل من البلاد.

من جهته قال العميد حاجي زاده ان سلاحي الجوفضاء في الحرس الثوري والجو في الجيش ارتبطا بعلاقات تخصصية وثيقة فيما مضى وينبغي ان تستمر هذه العلاقات.

ولفت الى ان هذين السلاحين دعما بعضهما البعض كما انهما الآن يكمل احدهما الآخر.

واشار الى توجيه قائد الثورة في تعزيز التعاون بين صنوف القوات المسلحة، مؤكدا في ذات الوقت على تعزيز التعاون اكثر مما مضى.