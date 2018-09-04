النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۳مشاهدات
‍ پ

عملية مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير

وفي الـ5 من أغسطس الماضي نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية هجومية مشتركة استهدفت تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي.
رمز الخبر: ۳۹۰۵۹
تأريخ النشر: 03 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في اليمن امس الأحد عملية مشتركة في جيزان.

وأكد مصدر عسكري أن كلا من القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية مشتركة على أهداف عسكرية وحيوية في جيزان. وأضاف المصدر أن سلاح الجو المسير نفذ هجوما جويا على تجمعات المرتزقة السودانيين في جيزان.

جدير بالذكر أن سلاح الجو المسير شن في الـ27 من أغسطس الماضي هجوما نوعيا على مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد3 في عملية أتت بعد رصد ومعلومات استخباراتية دقيقة. وكان سلاح الجو المسير قد شن في 26 يوليو الماضي عدة غارات جوية على مطار أبو ظبي الدولي بطائرة من ذات الطراز.

وفي الـ5 من أغسطس الماضي نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية هجومية مشتركة استهدفت تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي.

المصدر: المسيرة نت

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لافروف: من المستحيل تحمل الوضع القائم في إدلب إلى ما لا نهاية
وفد برلماني ايراني يجري محادثات في اوروبا
القوة الجوية للجيش الايراني وسلاح الجوفضاء بالحرس الثوري يواجهان التهديدات
ظريف يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وتطهير إدلب من الإرهابيين
عملية مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير
العراق.. محور الفتح ودولة القانون يعلن تشكيل الكتلة الاكبر
طهران: مقترحات اوروبا حتى الآن لاتلبي متطلباتنا
ايران تطالب الامم المتحدة بزيادة دعم اللاجئين على أراضيها
ناشطة يمنية: سنلاحق ابن زايد وابن سلمان بالجنائية الدولية
لايوجد احتمال وقوع حرب عسكرية وفق المحاسبات السياسية
خرازي: اوروبا لم تتخذ الاجراءات اللازمة لضمان مصالح ايران
ظريف يصل الى دمشق