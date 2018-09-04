العراق.. محور الفتح ودولة القانون يعلن تشكيل الكتلة الاكبر

اكد هادي العامري ان "تحالف البناء يضم 149 نائبا"، مشيرا الى "اننا منذ البداية سعينا لتشكيل الكتلة الاكبر التي تضم السنة والشيعة والكرد".

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق نوري المالكي، الاحد، عن تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر.

وقال مدير المكتب هشام الركابي في بيان انه "تم تشكيل الكتلة الاكبر التي تحمل عنوان تحالف البناء".

واضاف الركابي ان "التحالف يضم الفتح والقانون والنصر (فالح الفياض) والقرار والجماهير والوطنية والانبار هويتنا وصلاح الدين هويتنا وارادة وبابليون والكفاءات".

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نواب من كتل مختلفة بعد تشكيل تحالف البناء، انه "تم تشكيل الكتلة الاكبر التي تحمل عنوان تحالف البناء بعد مفاوضات طويلة"، مبينا ان "هذا التحالف هو من سيشكل الحكومة".

من جانبه، اكد هادي العامري ان "تحالف البناء يضم 149 نائبا"، مشيرا الى "اننا منذ البداية سعينا لتشكيل الكتلة الاكبر التي تضم السنة والشيعة والكرد".

فيما لفت فالح الفياض خلال المؤتمر الى ان "تحالف البناء بانتظار انضمام الكرد اليه".

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