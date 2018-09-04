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طهران: مقترحات اوروبا حتى الآن لاتلبي متطلباتنا

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بعض الشؤون ذات الصلة بالعراق خلال الاسابيع الاخيرة بمثابة حرب نفسية واسعة للنيل من العلاقات بين البلدين.
رمز الخبر: ۳۹۰۵۷
تأريخ النشر: 03 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن المقترحات المقدمة من اوروبا فيما يخص تنفيذ الاتفاق النووي حتى الآن لاتلبي متطلباتنا.

وقال قاسمي في مؤتمره الصحفي الدوري اليوم الاثنين، إن المقترحات المقدمة من اوروبا فيما يخص تنفيذ الاتفاق النووي حتى الآن لاتلبي متطلباتنا ولم تصل الى نهايتها بعد، معربا عن امله في ان تستطيع اوروبا في الفترة المتبقية ان تخرج من هذا الاختبار مرفوعة الرأس وتنال رضا ايران.

من جهة اخرى اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بعض الشؤون ذات الصلة بالعراق خلال الاسابيع الاخيرة بمثابة حرب نفسية واسعة للنيل من العلاقات بين البلدين.

وردا على سؤال حول التطورات السياسية في العراق وصف التهم التي تلصق بايران بانها لااساس لها، موضحا ان الاستقلال ووحدة الاراضي العراقية حيوية وتكتسب الاهمية لايران وان ما يرضاه الشعب العراقي ونوابه فانه سيكون مقبولا من قبل ايران.

واكد قاسمي ان طهران تتعاون مع اي حكومة واي حزب يتم انتخابه في العراق وان الانتخابات هي حق للشعب في هذا البلد.

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