ايران تطالب الامم المتحدة بزيادة دعم اللاجئين على أراضيها

ولفت الى أن الجمهورية الاسلامية تتحمل تكاليف باهضة للحفاظ على اللاجئين، الذين توفر لهم ايران الامكانيات الدراسية والصحية والسكنية، داعيا الامم المتحدة النظر لهذا الموضوع بشكل عميق وجاد.

شبكة تابناک الاخبارية: أكد وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، أن ايران تستقبل اللاجئين على خلفية ظروف انسانية واسلامية منذ 35 عاما وتوفر لهم انواع الخدمات، منتقدا المساعدات الدولية المتواضعة لدعم اللاجئين على اراضيها.

واوضح فضلي لدى استقباله المفوض السامي للشؤون اللاجئين بالامم المتحدة "فيليبو غراندي" عصر الاحد في طهران، ان ايران تستقبل نحو 3 ملايين لاجئ افغاني بالوقت الراهن، مؤكدا ضرورة دخول اللاجئين الافغان بصورة مشروعة للبلاد، بحيث يتم ابعاد اولئك الذين يدخلون ايران بصورة غير مشروعة بمعدل 7 الاف شخص سنويا، داعيا لتوفير الظروف المعيشية من سكن وتعليم في بلدهم.

ولفت الى أن الجمهورية الاسلامية تتحمل تكاليف باهضة للحفاظ على اللاجئين، الذين توفر لهم ايران الامكانيات الدراسية والصحية والسكنية، داعيا الامم المتحدة النظر لهذا الموضوع بشكل عميق وجاد.

وتابع، لاجل ادراك المشاكل الناجمة عن استقبال اللاجئين، ينبغي على جميع الدول بما فيها الاوروبية تقبل اللاجئين على خلفية ما تملكه تلك الدول من امكانيات تغطي الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة بهذا الخصوص.

وأكد وزير الداخلية الايراني ضرورة عقد اجتماع مشترك بين الامم المتحدة والدول الاوروبية لاتخاذ قرارات حاسمة بخصوص اللاجئين.