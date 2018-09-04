ناشطة يمنية: سنلاحق ابن زايد وابن سلمان بالجنائية الدولية

ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإن الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات قد أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف إنسان، بينهم أكثر من ألفي طفل.

شبکة تابناک الاخبارية: قالت الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن التقرير الأممي الأخير بشأن جرائم الحرب في اليمن يشكل مستندا قانونيا لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب في اليمن عبر المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وأضافت الناشطة الحقوقية أن التقرير الأممي المذكور فضح جملة انتهاكات وصفتها بالفظيعة وغير المسبوقة، مضيفة في مقابلة مع الجزيرة أن التحالف الإماراتي السعودي لم يأت إلى البلاد لدعم "الشرعية".

يشار إلى أن التحالف السعودي الإماراتي أقر بخطئه في توجيه ضربة جوية إلى حافلة في صعدة(شمالي اليمن) أوائل الشهر الماضي، وقدّم "تعازيه" لأهالي الضحايا واستعداده لتقديم تعويضات.

ومنذ بدء عملياته في اليمن في مارس/آذار 2015، اتهمت منظمات حقوقية التحالف بالتسبب في مقتل مئات المدنيين بغارات أصابت أهدافا مدنية.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإن الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات قد أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف إنسان، بينهم أكثر من ألفي طفل.

المصدر : الجزيرة