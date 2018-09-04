النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۵مشاهدات
‍ پ

ظريف يصل الى دمشق

وقام وزير الخارجية الايراني في الاسبوع الماضي بزيارة استغرقت عدة ساعات الى انقرة التقى خلالها الرئيس التركي اردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش اوغلو .
رمز الخبر: ۳۹۰۵۲
تأريخ النشر: 03 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: وصل وزیر الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين الى دمشق لاجراء محادثات مع المسؤولين السوريين.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رسمية من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وكان في استقبال ظريف في مطار دمشق مساعد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وسيلتقي ظريف خلال هذه الزيارة مع كل من نظيره السوري وليد المعلم والرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء عماد خميس، لإجراء محادثات حول آخر التطورات في سوريا والعلاقات الثنائية بين ايران وسوريا.

وقام وزير الخارجية الايراني في الاسبوع الماضي بزيارة استغرقت عدة ساعات الى انقرة التقى خلالها الرئيس التركي اردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش اوغلو .

ومن المقرر ان تعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الايراني حسن روحاني ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان، الجمعة القادمة في طهران ، ومن المتوقع ان يكون اهم اعمال القمة هو مناقشة الوضع في ادلب ويبدو ان زيارة ظريف الحالية الى سوريا تأتي في هذا السياق.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لافروف: من المستحيل تحمل الوضع القائم في إدلب إلى ما لا نهاية
وفد برلماني ايراني يجري محادثات في اوروبا
القوة الجوية للجيش الايراني وسلاح الجوفضاء بالحرس الثوري يواجهان التهديدات
ظريف يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وتطهير إدلب من الإرهابيين
عملية مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير
العراق.. محور الفتح ودولة القانون يعلن تشكيل الكتلة الاكبر
طهران: مقترحات اوروبا حتى الآن لاتلبي متطلباتنا
ايران تطالب الامم المتحدة بزيادة دعم اللاجئين على أراضيها
ناشطة يمنية: سنلاحق ابن زايد وابن سلمان بالجنائية الدولية
لايوجد احتمال وقوع حرب عسكرية وفق المحاسبات السياسية
خرازي: اوروبا لم تتخذ الاجراءات اللازمة لضمان مصالح ايران
ظريف يصل الى دمشق