ايران تدشن في الاشهر القادمة محركاً وطنياً بقوة 1300 حصان

ولفت الى نجاح منظمة الصناعات البحرية بتحويل محركات ديزلية الى محركات ديزلية بحرية وتغيير قوتها من 350 حصان الى 500 حصان.

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن رئيس مؤسسة الصناعات البحرية الايرانية انه سيتم تدشين اول محرك وطني في المجال البحري بقوة 1300 حصان قبل نهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 مارس 2019).

واوضح الاميرال "امير رستكاري" في مراسم بدء مشروع تطوير الصناعات البحرية في البلاد على اساس الاقتصاد المقاوم، انه استنادا الى هذا المشروع فان تحديث اسطول نقل السلع والمنتجات النفطية، وسفن الخدمات الملاحية والاغاثة التابعة لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية سيتم ببناء سفن محلية الصنع مطابقة لوثيقة استراتيجية الخطة العشرية للصناعات البحرية.

ولفت الى ان هذا المشروع سيوفر للبلاد مئات الملايين من الدولارات اضافة الى توفير فرص العمل والحد من التهديدات الناجمة عن خروج السفن الاجنبية المؤجرة خلال فترة الحظر، وتطوير الانتاج المحلي، وتنمية التقنيات البحرية الحديثة، وتوطين الصناعات البحرية.

واوضح الاميرال "امير رستكاري" في مراسم بدء مشروع تطوير الصناعات البحرية في البلاد على اساس الاقتصاد المقاوم، انه استنادا الى هذا المشروع فان تحديث اسطول نقل السلع والمنتجات النفطية، وسفن الخدمات الملاحية والاغاثة التابعة لمنظمة الموانئ يوالملاحة البحرية سيتم ببناء سفن محلية الصنع مطابقة لوثيقة استراتيجية الخطة العشرية للصناعات البحرية.

ولفت الى ان هذا المشروع سيوفر للبلاد مئات الملايين من الدولارات اضافة الى توفير فرص العمل والحد من التهديدات الناجمة عن خروج السفن الاجنبية المؤجرة خلال فترة الحظر، وتطوير الانتاج المحلي، وتنمية التقنيات البحرية الحديثة، وتوطين الصناعات البحرية.

واكد الاميرال رستكاري ان منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع تعد واحدة من اكثر المؤسسات تطورا في الصناعات البحرية الايرانية في تنفيذ مشروع تطوير الصناعات البحرية في البلاد على اساس الاقتصاد المقاوم، مضيفا: ان منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع بدأت بتنفيذ التصميم المفهومي والاولي والهندسي لثلاث قاطرات بقوة 1600 حصان تستخدم في اطفاء الحرائق والدعم العائم وخدمات المنصات البحرية.

وتابع قائلا: مع تنفيذ مشروع تطوير الصناعات البحرية في البلاد فانه سيتم الحيلولة دون خروج 100 مليون دولار من العملة الصعبة لقاء تأجير سفن اجنبية.

وشرح رستكاري قدرات منظمة الصناعات البحرية في مجال تصميم وبناء مختلف انواع السفن وتلبية الاحتياجات المحلية، وقال: ان منظمة الصناعات البحرية بامتلاكها مكاتب للتصميم ، فانها تتولى مسؤولية تصميم وصنع القطع البحرية والغواصات والحوامات والعوامات الطائرة والزوارق السريعة، ومكاتب تصميم المحركات الديزلية والبنزينية، ومكتب تصميم منظومات نقل الطاقة، وكذلك مكتب تصميم انظمة القيادة، وفي مختلف مجالات التعويم.

ولفت الى ان منظمة الصناعات البحرية تمتلك مراكز لتطوير التقنيات المتعلقة بالهياكل المركبة وهيكال الصلب والالمنيوم والمنظومات الذكية ومركز تطوير تقنية الدفع الكهربائي.

واشار الاميرال رستكاري الى منظمة الصناعات البحرية قامت لحد الآن بتصميم اكثر من 180 سفينة غير حربية، وقال : نفتخر انه بالاضافة الى تصميم مجموعة متنوعة من المنصات والعوامات، فاننا استطعنا انتاج سلسلة من الأنظمة الحساسة، ومحرك بخار بقوة 900 حصان.

ولفت الى نجاح منظمة الصناعات البحرية بتحويل محركات ديزلية الى محركات ديزلية بحرية وتغيير قوتها من 350 حصان الى 500 حصان.

وكشف رئيس منظمة الصناعات البحرية عن تدشين محرك بقوة 1300 حصان في المجال البحري حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20مارس 2019)، مشيرا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صنع علبة نقل الحركة المركبة وتحديث منظومة نقل الحركة بقوة 5 آلاف حصان.