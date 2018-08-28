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أزمة خبز في الخرطوم والسودانيون ينتظرون في طوابير لساعات

وأفاد مصدر حكومي طلب عدم ذكر إسمه أن عددا من مطاحن القمح توقفت عن الانتاج نتيجة عدم وفاء الحكومة ببعض الالتزامات المالية المتفق عليها مع المطاحن.
رمز الخبر: ۳۹۰۰۷
تأريخ النشر: 27 August 2018

شبكة تابناک الاخبارية: تشهد العاصمة السودانية نقصا في الخبز منذ أسابيع ما يجبر المواطنين على الانتظار في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على هذه المادة الأساسية، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأكد أصحاب المخابز أنهم لم يتسلموا حصتهم كاملة من الطحين.

وأفاد مصدر حكومي طلب عدم ذكر إسمه أن عددا من مطاحن القمح توقفت عن الانتاج نتيجة عدم وفاء الحكومة ببعض الالتزامات المالية المتفق عليها مع المطاحن.

ويستهلك السودان وفق إحصاءات رسمية 2.5 مليون طن من القمح سنويا ينتج منها 800 الف طن .

ويشهد الاقتصاد السوداني ارتفاعا في معدل التضخم الذي بلغ وفق إحصاءات رسمية في يوليو الماضي نحو 64%.

وفي أكتوبر الماضي رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود.

وكان من المتوقع أن يكون لقرار واشنطن أثر ايجابي، لكن الاقتصاد السوداني لم يستفد منه وفق مسؤولين سودانيين جراء تحفظ المصارف العالمية عن التعامل مع نظيراتها السودانية.

المصدر: أ ف ب

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