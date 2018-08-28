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محاكمات سرية جديدة بحق معتقلين بارزين في السعودية

والداعية علي بادحدح هو خطيب ومحاضر وناشط في الفكر الإسلامي، عضو تدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية.
رمز الخبر: ۳۸۹۹۶
تأريخ النشر: 26 August 2018

شبکة تابناک الاخبارية: كشف حساب "معتقلي الرأي" عن تحويل اثنين من أبرز الموقوفين إلى المحاكمات السريّة.

وقال الحساب إن الداعية علي بادحدح، والباحث والكاتب عبد الله المالكي، سيمثلان قريبا أمام إحدى المحاكم، على أن تكون جلسات المحاكمة سرية.

وكان الحساب ذاته ذكر قبل أيام أن عددا من أبرز الموقوفين سيتم عرضهم على محاكمات عسكرية.

والمعتقلون الذين تم تحديد أسمائهم هم: "سلمان العودة، وعوض القرني، ومحمد موسى الشريف، وإبراهيم المديميغ، وعادل باناعمة، وعصام الزامل، وخالد العلكمي، وفهد السنيدي".

والداعية علي بادحدح هو خطيب ومحاضر وناشط في الفكر الإسلامي، عضو تدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية.

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