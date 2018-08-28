النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۵۵مشاهدات
‍ پ

الاحتلال يعتقل 11 فلسطینیا بالضفة والقدس ويزعم مصادرة أسلحة

وفي ذات السياق أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون قضاء قلقيلية، كما داهمت عددا من منازل المواطنين خلال اقتحامها مدينة يطا جنوب الخليل، إضافة إلى اقتحام بلدة عناتا في القدس المحتلة.
رمز الخبر: ۳۸۹۹۵
تأريخ النشر: 26 August 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد، أن قواته اعتقلت 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واعتقالات طالت عدة بلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين فجراً.

وزعم جيش الاحتلال في بيان نشرته وسائل إعلام "إسرائيلية" أن قواته عثرت خلال عملية الدهم والتفتيش في منازل المواطنين في بلدة عناتا قضاء القدس على أسلحة، موضحاً أن جيش الاحتلال صادر خمس قطع سلاح من طراز إم -16".

وفي ذات السياق أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون قضاء قلقيلية، كما داهمت عددا من منازل المواطنين خلال اقتحامها مدينة يطا جنوب الخليل، إضافة إلى اقتحام بلدة عناتا في القدس المحتلة.

وأكد شهود عيان أن الشبان استهدفوا سيارات المستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة إفرات" جنوب بيت لحم، فيما تم الطلب من مستوطني مستوطنة "بيت حورون" غرب رام الله الليلة الفائتة البقاء في منازلهم خوفاً من حدث أمني.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
شرطة فلوريدا تحدد هوية مطلق النار في مركز "جاكسونفيل لاندينغ" للتسوق
محكمة العدل الدولية تنظر دعوى إيرانية ضد الحظر الأميركي
أزمة خبز في الخرطوم والسودانيون ينتظرون في طوابير لساعات
السيد نصر الله: الأحزاب التي كانت تناصبنا العداء في معركة الجرود كانت قواعدها تدعمنا
ظريف: نشد على اليد التي تمد الينا من اي بلد حتى السعودية
العميد حاتمي: توقف الاطماع الصهيونية تحقق بفضل المقاومة
ظريف: اميركا تشن الحرب النفسية على ايران وشركائها الدوليين
وزير الدفاع الايراني يؤكد على الحفاظ على وحدة الاراضي السورية
اللواء جعفري : الشعب الايراني عاقد العزم على الدفاع عن مبادئه الثورية
الرئيس الاسد يدعو الى وضع خطط تعاون طويلة الأمد لتعزيز صمود شعبي إيران وسوريا
ايران تدعو لتطوير العلاقات مع قطر كدولة صديقة في هذه المنطقة الحساسة