الاحتلال يعتقل 11 فلسطینیا بالضفة والقدس ويزعم مصادرة أسلحة

وفي ذات السياق أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون قضاء قلقيلية، كما داهمت عددا من منازل المواطنين خلال اقتحامها مدينة يطا جنوب الخليل، إضافة إلى اقتحام بلدة عناتا في القدس المحتلة.

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد، أن قواته اعتقلت 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واعتقالات طالت عدة بلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين فجراً.

وزعم جيش الاحتلال في بيان نشرته وسائل إعلام "إسرائيلية" أن قواته عثرت خلال عملية الدهم والتفتيش في منازل المواطنين في بلدة عناتا قضاء القدس على أسلحة، موضحاً أن جيش الاحتلال صادر خمس قطع سلاح من طراز إم -16".

وفي ذات السياق أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون قضاء قلقيلية، كما داهمت عددا من منازل المواطنين خلال اقتحامها مدينة يطا جنوب الخليل، إضافة إلى اقتحام بلدة عناتا في القدس المحتلة.

وأكد شهود عيان أن الشبان استهدفوا سيارات المستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة إفرات" جنوب بيت لحم، فيما تم الطلب من مستوطني مستوطنة "بيت حورون" غرب رام الله الليلة الفائتة البقاء في منازلهم خوفاً من حدث أمني.