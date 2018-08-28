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بدء أعمال المعرض الوطني للصناعات اليدوية في طهران

ویضم المعرض أنواعا عديدة من الصناعات الیدوية التي تزخر بها ايران منذ القدم وعلى رأسها السجاد اليدوي الفاخر ذات الشهرة العالمية والمنسوجات والزجاجيات والفخاريات واللوحات الفنية وغيرها في مختلف مدن ومحافظات البلاد.
رمز الخبر: ۳۸۹۹۳
تأريخ النشر: 26 August 2018

شبکة تابناک الاخبارية: بدأت عصر يوم السبت أعمال المعرض الايراني الوطني للصناعات اليدوية في طهران بنسخته الثلاثين.

وحضر مراسم افتتاح المعرض الوطني للصناعات اليدوية أمين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي ورئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة علي اصغر مؤنسان.

ویضم المعرض أنواعا عديدة من الصناعات الیدوية التي تزخر بها ايران منذ القدم وعلى رأسها السجاد اليدوي الفاخر ذات الشهرة العالمية والمنسوجات والزجاجيات والفخاريات واللوحات الفنية وغيرها في مختلف مدن ومحافظات البلاد.

ويشار الى ان المعرض الوطني للصناعات اليدوية يستقبل الزائرين على مدى اسبوع واحد في المقر الدائم لمعارض طهران الدولية.

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