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قطر تطلب تنشيط خطوط الملاحة البحرية مع إيران

وأكد مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية أن يمكن نقل البضائع العابرة من تركيا ودول الجوار الأخرى إلى موانئ قطر باستخدام خطوط الملاحة المناسبة من ميناء بوشهر الايراني.
رمز الخبر: ۳۸۹۹۱
تأريخ النشر: 26 August 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، عن طلب قطر، تنشيط الخطوط الملاحة البحرية بين مينائي بوشهر (جنوب) وميناء حمد القطري.

وأوضح هادي حق شناس في تصريح اليوم السبت تابعته "فارس" بأن قطر كانت قبل الحظر السعودي الإماراتي، توفر بضائعها من هاتين الدولتين، لكنها طلبت الآن زيادة الحركة الملاحية عبر الخطوط البحرية مع إيران لتعزيز التجارة بين البلدين.

واكد أن نظرا للحظر الإماراتي والسعودية، فقد تم ابلاغ الجانب القطري امكانية الافادة من ميناء بوشهر لتنفيذ عمليات تصدير واستيراد البضائع، وعمليا تم تنفيذ جزء من هذه العمليات، حيث يجرى ترانزيت المنتوجات الزراعية عبر ميناء بوشهر إلى ميناء حمد القطري.

وأكد مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية أن يمكن نقل البضائع العابرة من تركيا ودول الجوار الأخرى إلى موانئ قطر باستخدام خطوط الملاحة المناسبة من ميناء بوشهر الايراني.

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