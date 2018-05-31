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مفتي فلسطين يدعو إلى مقاطعة الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

وفي 21 مايو/ أيار الجاري افتتحت باراغواي، سفارة لها في مدينة القدس لتصبح الدولة الثالثة التي تفتتح ممثلية لها في المدينة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا.
رمز الخبر: ۳۸۴۷۸
تأريخ النشر: 31 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: دعا مفتي الديار الفلسطينية وإمام المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، الدول العربية والإسلامية إلى قطع العلاقات مع كل الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

جاء ذلك في لقاء نظمته مؤسسة بيت الصحافة (غير حكومية) بمدينة طنجة المغربية (شمال)، تحت شعار “من بيت الصحافة إلى بيت المقدس إيمان ووجود”، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال حسين، إن الدول العربية والإسلامية، هددت سابقا بقطع علاقاتها مع كل الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف “آن الاوان كي تقوم جميع هذه الدول بتطبيق قرارات منظمة التعاون الإسلامي في هذا الاطار”.

واعتبر “أن تطبيق هذه القرارات من شأنه أن يقلب الموازين لفائدة الشعب الفلسطيني”.

وتابع “القضية الفلسطينية اليوم بحاجة إلى تكاثفنا جميعا من أجل إفشال جميع المخططات التي تستهدف تصفيتها، منها ما يسمى بصفقة القرن”.

وشدد المفتي أن قضية فلسطين ستبقى في قلب الاهتمام العربي والاسلامي، معربا عن تقديره لكل المواقف العربية والدولية تجاهها.

كما دعا حسين، إلى زيارة القدس بكثافة من قبل العرب والمسلمين وأحرار العالم للتأكيد على هوية هذه الارض.

واعتبر أن زيارتها لا تعد تطبيعا مع الاحتلال، مادام الهدف منها الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، القدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا إسلاميًا وعربيًا ودوليًا.

وفي 21 مايو/ أيار الجاري افتتحت باراغواي، سفارة لها في مدينة القدس لتصبح الدولة الثالثة التي تفتتح ممثلية لها في المدينة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا.

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