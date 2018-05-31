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تهديد بالقتل لضابط هندي أنقذ مسلما من حشد هندوسي غاضب

وفي تصريح لبي بي سي، قال راكيش ماينوال العضو بالحزب الحاكم “من الخطأ أن يأتي رجل مسلم بصحبة رفيقته إلى معابدنا. يجب أن يعرف أن هذا مكان محفوف بالتقوى والقداسة”.
رمز الخبر: ۳۸۴۷۷
تأريخ النشر: 31 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: تلقى ضابط شرطة هندي تهديدات بالقتل، وذلك بعدما أنقذ مسلما من حشد هندوسي غاضب، بحسب مسؤولين.

وقد ذاعت شهرة غاغنديب سينغ، وهو ضابط في إقليم أوتاراخند شمالي الهند، بعدما تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو له أثناء إنقاذه الرجل المسلم.

وكان الرجل يزور معبدا مع رفيقته الهندوسية، فأحاط به الحشد وحاولوا الاعتداء عليه، متهمين إياه بممارسة “جهاد الحب”.

وقد استخدم التعبير من قبل مجموعات هندوسية تدعي أن بعض الرجال المسلمين يقيمون علاقات مع نساء هندوسيات بهدف تحويلهن إلى الإسلام.

وحين انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قال كثيرون إن الضابط سينغ مثال يحتذى، واننتشرت قصته عبر عدد من وسائل الإعلام.

وقال سينغ “لم أعمل شيئا سوى أن أديت عملي. حتى لو أكن أرتدي الزي الرسمي كنت سأفعل ذلك، وهذا ما يجب أن يفعله كل هندي”.

لكن الضابط تعرض لهجمات وانتقادات أيضا، حيث اعتبر البعض أنه دافع عن “سلوك غير لائق”.

وقال زملاء له في الشرطة إنه تعرض لتهديدات بالقتنل، ومنح إجازة.

وفي تصريح لبي بي سي، قال راكيش ماينوال العضو بالحزب الحاكم “من الخطأ أن يأتي رجل مسلم بصحبة رفيقته إلى معابدنا. يجب أن يعرف أن هذا مكان محفوف بالتقوى والقداسة”.

ونقلت وكالة أنباء “أي أن آي” عن سياسي محلي آخر قوله “نحن لا نذهب إلى المساجد لأننا لا نملك حق الوجود هناك”.

بالمقابل، استنكر مواطن يدعى أجيت ساني ما حدث في حديث لبي بي سي، متساءلا “حين يذهب شاب وفتاة إلى مكان معا برغبتهما، كيف لأولئك اليمينيين أن يروا في ذلك (جهاد حب) ويهاجموهما؟”.

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