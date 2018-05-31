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قائد الثورة:

إسعوا لبقاء الشعر الفارسي عفيفا وزاخرا بالحكمة والامل

واعتبر سماحته الاناشيد والانغام الجيدة بانها مؤثرة جدا في خلق الانشطة والحركات الاجتماعية المفيدة واضاف، انه ينبغي الاستفادة بافضل صورة ممكنة من فرصة اهتمام الناس بالشعر من اجل نقل المفاهيم التي يحتاجها المجتمع.
رمز الخبر: ۳۸۴۶۹
تأريخ النشر: 31 May 2018

شبكة تابناک الاخبارية: دعا قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الشعراء للسعي من اجل ان يبقى الشعر الفارسي عفبفا وزاخرا بالحكمة وباعثا على الامل.

جاء ذلك خلال استقبال سماحته مساء الاربعاء مجموعة من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسي، عشية ذكرى ولادة الامام الحسن المجتبى (ع).

وفي اللقاء اشاد قائد الثورة بتقدم الشعراء الشباب في جمالية الشعر لفظا ومعنى، ووصف الشعر الفارسي على مر التاريخ بانه شعر "عفيف وذو حياء" واكد قائلا، إسعوا من اجل ان يبقى هذا العفاف والطهر في الشعر الفارسي محفوظا ومستديما.

واعتبر سماحته بناء الخطاب والتيار حول قضايا مثل "العدالة والمقاومة والترويج للفضائل الاخلاقية" من الرسائل الاخرى للشعراء واضاف، ان الشعر الفارسي زاخر دوما بالحكمة والاخلاق وكان له الدور في انتاج وتعميق الفكر والامل حيث يتوجب ان تكون هذه الروح والحالة بارزة ومتالقة في شعر اليوم ايضا.

واشار قائد الثورة الاسلامية الى المحاولات والارصدة التي يوظفها المعادون للثورة لحرف الشعر وسوقه نحو قضايا مثل "السطحية في التفكير واللاابالية في العمل والوهن في السياسة وعدم الاكتراث في مواجهة العدو" واكد قائلا، انه وفي مواجهة هذه المحاولات يتوجب ان يتم في الشعر ابراز "الحكمة والجدية والسعي والانضباط في العمل والتعمق في الفكر وترسيخ الهوية والجهد في مواجهة العدو".

واعتبر سماحته الاناشيد والانغام الجيدة بانها مؤثرة جدا في خلق الانشطة والحركات الاجتماعية المفيدة واضاف، انه ينبغي الاستفادة بافضل صورة ممكنة من فرصة اهتمام الناس بالشعر من اجل نقل المفاهيم التي يحتاجها المجتمع.

وفي اللقاء تلا 31 من الشعراء قصائد شعرية بحضور قائد الثورة الاسلامية.

وقبل بدء المراسم تحدث الشعراء مع سماحة القائد وقدموا له نتاجاتهم الشعرية.

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