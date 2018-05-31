تسليم رسالة ظريف الخطية الى نظيره العماني

وقد لقيت الاجراءات الاميركية هذه معارضة واسعة النطاق من قبل الغالبية الساحقة لدول العالم، ما عدا بعض الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

شبکة تابناک الاخبارية: قام مساعد الوزير والمدير العام لشؤون الخليج الفارسي في الخارجية الايرانية محمد فرازمند» بتسليم رسالة خطية من الوزير ظريف لنظيره العماني يوسف بن علوي.

جاء ذلك خلال لقاء فرازمند مع بن علوي في مسقط اليوم الاربعاء حيث تم البحث في العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد صرح خلال زيارته الاخيرة الى الهند بانه يجري في الوقت الحاضر مشاورات واسعة حول اجراءات اميركا في نقض الاتفاق النووي والخروج منه، واوضح بانه سيلتقي نظراءه في بعض الاحيان فيما سيسلم مسؤولون في الخارجية ودبلوماسيون ايرانيون رسائله الى نظرائه في بعض الدول الاخرى.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد اعلن خروج بلاده من الاتفاق النووي قبل فترة ومن ثم وقع وثيقة لاعادة اجراءات الحظر الظالمة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال بانه سيفرض اعلى مستويات الحظر فيها.

وقد لقيت الاجراءات الاميركية هذه معارضة واسعة النطاق من قبل الغالبية الساحقة لدول العالم، ما عدا بعض الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

ووفقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، حددت الجمهورية الاسلامية الايرانية فترة عدة اسابيع لاوروبا للبحث عن السبل الكفيلة بضمان مصالح ايران في الاتفاق النووي.

وتبذل اوروبا في الوقت الحاضر جهودا حثيثة للحفاظ على الاتفاق النووي ولكن هنالك عقبات جدية في هذا الطريق اهمها انها يمكنها تشجيع وحث الشركات الاوروبية خاصة الكبرى منها على التعامل مع ايران لكنها لا يمكنها ارغامها على ذلك في ضوء ما لهذه الشركات من مصالح في اميركا وخوفها من العقوبات الاميركية وليس من المعلوم وفقا لتصريحات المسؤولين الايرانيين ان تكون اوروبا قادرة، ام لا، على تلبية مطالب ايران للبقاء في الاتفاق.