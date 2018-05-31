النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۸مشاهدات
‍ پ

إعادة انتخاب لاريجاني رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي

وبناء على ذلك فقد اصبح لزاما اجراء جولة اقتراع ثانية، وهنا اعلن حاجي بابائي انسحابه لصالح لاريجاني، وهو الامر الذي لقي اعتراضا من قبل بعض النواب لمخالفة ذلك مع النظام الداخلي حسب اعتقادهم الا ان لاريجاني اكد بان هذا الامر لا مخالفة فيه.
رمز الخبر: ۳۸۴۵۹
تأريخ النشر: 30 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: انتخب نواب مجلس الشورى الاسلامي في اجتماعهم صباح اليوم الاربعاء علي لاريجاني رئيسا للمجلس من جديد.

وقد بدأ صباح اليوم الاربعاء اجتماع مجلس الشورى الاسلامي العاشر لانتخاب هيئته الرئاسية في عامه الثالث.

وفي جولة اولى من عملية الاقتراع لانتخاب احد المرشحين الثلاثة علي لاريجاني ومحمد رضا عارف وحميد رضا حاجي بابائي، حصل عارف على 114 صوتا ولاريجاني على 101 صوت وحاجي بابائي على 54 صوتا، حيث لم يستطع اي من المرشحين الحصول على الاغلبية المطلقة.

وبناء على ذلك فقد اصبح لزاما اجراء جولة اقتراع ثانية، وهنا اعلن حاجي بابائي انسحابه لصالح لاريجاني، وهو الامر الذي لقي اعتراضا من قبل بعض النواب لمخالفة ذلك مع النظام الداخلي حسب اعتقادهم الا ان لاريجاني اكد بان هذا الامر لا مخالفة فيه.

وبناء على ذلك فقد تم انتخاب لاريجاني بـ 147 صوتا.

وخاض النواب مسعود بزشكينان وعلي مطهري وهادي قوامي وعبدالرضا مصري التنافس على تولي منصبي نائبي رئيس البرلمان، حيث اسفرت عملية الاقتراع عن اعادة انتخاب مسعود بزشكيان نائبا اول بـ 157 صوتا وعلي مطهري بـ 143 صوتا نائبا ثاني للرئيس، فيما نال عبدالرضا مصري 134 صوتا وهادي قوامي 81 صوتا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
واشنطن بوست: على ترامب وقف دعم السعودية والإمارات بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية
الرئيس الايراني: الشعب العراقي بصموده حقق نصرا كبيرا في المنطقة
مقتل شرطي سعودي طعنا من قبل مجهولين في الطائف
مفتي فلسطين يدعو إلى مقاطعة الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
تهديد بالقتل لضابط هندي أنقذ مسلما من حشد هندوسي غاضب
الاحتلال الصهيوني يسيطر على سفينة كسر الحصار عن قطاع غزة
التايمز: السعودية تبدأ حملة جديدة ضد حقوق المرأة
الأسد: لم يكن لدينا أي قوات إيرانية في أي وقت من الاوقات
ظريف يبعث رسائل لنظرائه في البلدان الاخرى حول الاتفاق النووي
ايران تضبط اكثر من 13 طنا من المخدرات على الحدود خلال 70 يوماً
الأمام الحسن المجتبى.. إنسانية اُشربت بالخير والعدل والحق
العدل الايرانية: الأمم المتحدة فقدت فاعليتها في حماية حقوق الأطفال والنساء في اليمن وميانمار وفلسطين والعراق
إسعوا لبقاء الشعر الفارسي عفيفا وزاخرا بالحكمة والامل
إضراب واسع في الأردن ضد "ضريبة الدخل"
الشيخ نعيم قاسم: أميركا هي الخطر و"إسرائيل" هي الشر والمقاومة هي الشرف
وزير الداخلية اليمني يزور الحديدة ويتجول فيها وفي مينائها + صور
هآرتس: إرهابيون يهود يُخططون لشنّ هجمات ضد أهداف فلسطينية
السعودية تكذب الرئيس الفرنسي بشأن احتجاز الحريري في الرياض
صاروخ باليستي يدك معسكراً للتحالف السعودي شمالي اليمن
تسليم رسالة ظريف الخطية الى نظيره العماني
القوات الخاصة للشرطة الايرانية توقع خلية ارهابية في كمين
الشيخ نعيم قاسم: أميركا هي الخطر و"إسرائيل" هي الشر والمقاومة هي الشرف
رسالة من ظريف الى نظيره الموريتاني حول نكث العهد الاميركي وتطورات المنطقة
إضراب واسع في الأردن ضد "ضريبة الدخل"
إعادة انتخاب لاريجاني رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي
تعيين العميد "صباحي فرد" قائدا جديدا لمقر الدفاع الجوي
العدل الايرانية: الأمم المتحدة فقدت فاعليتها في حماية حقوق الأطفال والنساء في اليمن وميانمار وفلسطين والعراق
تهديد بالقتل لضابط هندي أنقذ مسلما من حشد هندوسي غاضب
إسعوا لبقاء الشعر الفارسي عفيفا وزاخرا بالحكمة والامل
مقتل شرطي سعودي طعنا من قبل مجهولين في الطائف