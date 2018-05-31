إعادة انتخاب لاريجاني رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي

وبناء على ذلك فقد اصبح لزاما اجراء جولة اقتراع ثانية، وهنا اعلن حاجي بابائي انسحابه لصالح لاريجاني، وهو الامر الذي لقي اعتراضا من قبل بعض النواب لمخالفة ذلك مع النظام الداخلي حسب اعتقادهم الا ان لاريجاني اكد بان هذا الامر لا مخالفة فيه.

شبکة تابناک الاخبارية: انتخب نواب مجلس الشورى الاسلامي في اجتماعهم صباح اليوم الاربعاء علي لاريجاني رئيسا للمجلس من جديد.

وقد بدأ صباح اليوم الاربعاء اجتماع مجلس الشورى الاسلامي العاشر لانتخاب هيئته الرئاسية في عامه الثالث.

وفي جولة اولى من عملية الاقتراع لانتخاب احد المرشحين الثلاثة علي لاريجاني ومحمد رضا عارف وحميد رضا حاجي بابائي، حصل عارف على 114 صوتا ولاريجاني على 101 صوت وحاجي بابائي على 54 صوتا، حيث لم يستطع اي من المرشحين الحصول على الاغلبية المطلقة.

وبناء على ذلك فقد اصبح لزاما اجراء جولة اقتراع ثانية، وهنا اعلن حاجي بابائي انسحابه لصالح لاريجاني، وهو الامر الذي لقي اعتراضا من قبل بعض النواب لمخالفة ذلك مع النظام الداخلي حسب اعتقادهم الا ان لاريجاني اكد بان هذا الامر لا مخالفة فيه.

وبناء على ذلك فقد تم انتخاب لاريجاني بـ 147 صوتا.

وخاض النواب مسعود بزشكينان وعلي مطهري وهادي قوامي وعبدالرضا مصري التنافس على تولي منصبي نائبي رئيس البرلمان، حيث اسفرت عملية الاقتراع عن اعادة انتخاب مسعود بزشكيان نائبا اول بـ 157 صوتا وعلي مطهري بـ 143 صوتا نائبا ثاني للرئيس، فيما نال عبدالرضا مصري 134 صوتا وهادي قوامي 81 صوتا.