ايران تشارك بمعرض النفط والغاز في باكو

وتشارك بالمعرض روسيا البيضاء وإيطاليا وروسيا بشركات وطنية وحكومية، فيما تشارك 20 بالمائة من الشركات المشاركة في المعرض لأول مرة في هذا الحدث.

شبکة تابناک الاخبارية: أقيم المعرض والمؤتمر الـ25 للنفط والغاز لبحر قزوين اليوم الثلاثاء في العاصمة الاذربيجانية باكو، بمشاركة 312 شركة من 32 دولة بمافيها إيران.

ومثل ايران بالمعرض منظمة" الجهاد الجامعي" بالمعرض الدولي الخامس والعشرين للنفط والغاز لبحر قزوين، والذي يستمر أعماله الى الأول من حزيران/ يونيو في العاصمة الأذربيجانية.

وتشارك بالمعرض روسيا البيضاء وإيطاليا وروسيا بشركات وطنية وحكومية، فيما تشارك 20 بالمائة من الشركات المشاركة في المعرض لأول مرة في هذا الحدث.

كما يعقد المؤتمر الدولي للنفط والغاز لبحر قزوين بالتزامن مع أقامة المعرض، اذ يبحث المؤتمر ألاسعار والتحديات وفرص الاستثمار في المشاريع وتحليل أمن الطاقة، وتكرير النفط وآفاق صناعة البتروكيماويات، وأهمية عمليات الصيانة لصناعة النفط والبتروكيماويات، وآثار التكنولوجيا الرقمية في صناعة النفط والغاز.