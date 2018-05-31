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جهانغيري: الحكومة تولي اهتماما جادا لتسوية مشاكل صناعة البتروكيمياويات

وافاد جهانغيري باننا بحاجة الى اجماع وطني في داخل البلاد وتبني سياسات تتناسب مع الظروف الراهنة في ظل محاولات العدو تشديد ضغوطه على اقتصاد البلاد .
رمز الخبر: ۳۸۴۵۵
تأريخ النشر: 29 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري صناعة البتروكيمياويات بانها هي واحدة من الصناعات المهمة على صعيد التنمية في البلاد مؤكدا اهتمام الحكومة الجاد بتسوية مشاكل هذه الصناعة.

وخلال لقائه اليوم الثلاثاء الناشطين في قطاع البتروكيمياويات قال جهانغيري ان البلاد امام ظروف جديدة وان الاعداء يسعون لممارسة الضغوط على اقتصاد البلاد ولاسيما صناعات النفط والغاز والبتروكيمياويات واضاف اننا نتوقع من المدراء الاكفاء في البلاد ان يجعلوا هذا القطاع الذي يحاول العدو من خلاله الاضرار باقتصاد البلاد منطلقا لتحقيق التنمية في ايران.

واكد جهانغيري الحاجة الماسة في المرحلة الراهنة للعائدات من العملة الصعبة عبر تسويق منتجات قطاع صناعة البتروكيمياويات لدفع عجلة الاقتصاد وقال ان الاعداء قد خططوا للاضرار بالمصادر التي تدر علينا بالعملة الصعبة وان الحكومة تتوقع من مدراء صناعة البتروكيمياويات ان يقدموا المصالح الوطنية على مصالح قطاعاتهم وصولا الى سد حاجة البلاد.

وشدد جهانغري على الدور المهم لصناعة البتروكيمياويات في صناعة المستقبل الصناعي للبلاد وقال ان صناعة البتروكيمياويات تلعب دوما دورا مهما جدا في اقتصاد البلاد والصادرات وتوفير فرص العمل.

وافاد جهانغيري باننا بحاجة الى اجماع وطني في داخل البلاد وتبني سياسات تتناسب مع الظروف الراهنة في ظل محاولات العدو تشديد ضغوطه على اقتصاد البلاد.

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