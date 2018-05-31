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السفير الايراني: العراق يشكل افضل ارضية للصادرات والاستثمار

وفي الاجتماع تم البحث حول القرارات التي تم التفاهم بشانها خلال زيارة وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية الى اقليم كردستان العراق.
رمز الخبر: ۳۸۴۴۶
تأريخ النشر: 29 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اعتبر السفير الايراني في بغداد، العراق بانه يشكل افضل ارضية لصادرات واستثمارات الناشطين الاقتصاديين الايرانيين.

جاء ذلك خلال اجتماع فريق العمل للتنسيق الاقتصادي بين ايران والعراق المنعقد في بغداد، حيث اشار السفير الايراني الى الحاجة لاجراء التسهيلات اللازمة من قبل الاجهزة التنفيذية المعنية من اجل زيادة الصادرات الايرانية الى العراق.

ونوه الى التجربة الناجحة لايجاد منطقة اروند الاقتصادية الحرة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واضاف، ان العراق يشكل افضل ارضية للصادرات والاستثمار ومن الضروري زيادة القدرات التصديرية الايرانية والمشاركة القصوى من جانب القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة.

من جانبه اشار الملحق التجاري الايراني في بغداد ناصر بهزاد الى ضرورة اقامة المعارض الاقتصادية والتجارية في التعريف بالسلع الايرانية، لافتا الى انه سيتم قريبا تنفيذ مشروع تمت المصادقة عليه لاقامة معارض دائمة للسلع الايرانية في العراق.

كما قدم بهزاد تحليلا عن اوضاع الصادرات غير النفطية الايرانية التي حققت نموا بنسبة 8 بالمائة في العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس).

وفي الاجتماع تم البحث حول القرارات التي تم التفاهم بشانها خلال زيارة وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية الى اقليم كردستان العراق.

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